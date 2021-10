Fotografía de archivo en la que se registró a Frank Thomas, miembro del Salón de la Fama de la MLB. EFE/Jason Szenes

Austin (Estados Unidos), (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, se mostró deseoso de rodar en el circuito de Austin, en el que tiene “una espinita clavada”.

“Siempre he sido competitivo y rápido en este circuito, pero nunca he acabado de recoger un buen resultado”, añadió.

“En Moto2 fue seguramente la mejor carrera que he podido hacer en este circuito, me quedé último pero pude remontar hasta el cuarto adelantando a un montón de pilotos, e iba llegando a los de cabeza”, recordó Mir, quien afirmó: “Competitivo siempre he sido, también en 2019, que no iba del todo mal para ser mi primer año, y tengo ganas de confirmarme aquí con el potencial que solemos tener”.

Cada vez más lejos de la pelea por la corona mundial, Joan Mir explicó: “Lo del título no me cambia nada, siempre intento ir carrera a carrera, y este año no he gestionado, siempre me planteado las carreras igual, dar el ciento por ciento con lo que tengo, no me cambia nada, la presión he demostrado que nunca ha sido un problema y lo importante es hacer lo mejor que podamos”.

Como al resto de pilotos, a Joan Mir se le preguntó por la decisión de no participar en el GP de Austin de Maverick Viñales, cuyo primo y piloto Dean Berta falleció recientemente, con 15 años, en un accidente en el Mundial de Superbike.

“Los pilotos valoramos mucho lo que ha hecho Aprilia, al dejar un poco de espacio en este aspecto; no me imagino por lo que está pasando Maverick, y su familia, desde luego, pero también al ser piloto y volver a tener que subirte a una moto no lo hace fácil”, destacó.

“Creo que hay muchísima empatía entre los pilotos cuando pasa algo de esto, y siendo un familiar tuyo no me lo quiero ni imaginar, así que le mando mucha fuerza, seguro que no está pasando por buenos momentos y espero verlo pronto con la ilusión de siempre”, manifestó Joan Mir.