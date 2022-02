Francia Raísa enseña que es ser una buena amiga en “How I Met Your Father”

Miami (EE.UU.), (EFE).- Conocida por ser quien le donó un riñón a Selena Gómez, la actriz Francia Raísa defiende el concepto de la amistad entre mujeres en su nuevo proyecto “How I Met Your Father (HIMYF)” porque, como dijo a Efe, “no es algo que se ve a menudo”.

“Las cosas están cambiando, pero uno de los valores que yo celebro de la serie es que muestra a dos amigas que no se pelean, que no se están traicionando o vengando”, indicó al hablar de relación entre Valentina y Sophie, su personaje y el de la protagonista Hillary Duff.

Obviamente, ella sabe mucho de lo que es la amistad incondicional tras donar un riñón a la cantante y actriz Selena Gómez en 2017, quien fue su amiga de juventud.

La serie “HIMYF”, se ve en Estados Unidos en la plataforma Hulu, es la continuación de “How I Met Your Mother (HTMYM)”, que se transmitió durante nueve temporadas entre 2005 y 2014.

En aquella oportunidad, el protagonista era un hombre. “Esta vez estamos contando la historia de un grupo de adultos de alrededor de 30 años, desde el punto de vista femenino y no de una mujer ‘ideal’ que no va al baño, o tiene un sentido del humor escatológico”, agregó la artista.

La historia transcurre en la ciudad de Nueva York, en tiempos actuales, y el vínculo más concreto con la serie anterior es que dos de los personajes viven en el apartamento donde concurrió gran parte de “HTMYM”.

“Me emociona que estamos mostrando a las mujeres como personajes de carne y hueso”, destacó Raísa en un perfecto español, que agradece a su infancia en Los Ángeles, en un hogar mexicano y hondureño.

También subrayó que su personaje de Valentina sale del estereotipo de las latinas. “Ella es la mejor amiga de Sophie, su hermana de la vida. Ellas viven juntas y mientras que Sophie está buscando el amor, Valentina está en medio de una crisis en la que le ‘está costando aceptar que abandonar la soltería loca no la hace vieja’, que es su mayor temor”, explicó.

SIN ESTEREOTIPOS

Que el personaje de Valentina no sea una latina estereotipada fue una de las cosas que Raísa encontró irresistible del proyecto, y la mantuvo interesada durante los tres meses que duró el proceso de audición.

“Mi personaje es una mujer que está comenzando la década de los 30, con mucha seguridad en sí misma. Habla sin pelos en la lengua, es liberada sexualmente y está descubriendo el amor comprometido, como muchas de nosotras a esta edad. Valentina no es ni una bomba sexy como Sofía Vergara o una chica virginal como las protagonistas de las telenovelas de antes”, detalló.

IDENTIDAD PROPIA

Aunque el elenco también incluye a Ashley Reyes como un personaje temporal, Raísa es la única latina entre el grupo de protagonistas y aparece en todos los episodios. Tener a un personaje de familia hispana es algo que se ha comenzado a ver en series y películas de Hollywood.

Raísa concuerda en que muchas veces se hace “cumplir con una cuota” de personajes o actores que representen la diversidad cultural y étnica de Estados Unidos, pero está convencida de que este no es el caso en “HIMYF”.

De ser así no lo habría aceptado. Por el contrario, le llamó la atención de que “Valentina tiene una identidad propia y una historia completa”, explicó la artista, quien desde pequeña ha dejado su huella en el mundo del espectáculo. Incluso, sin intención.

Su primer acercamiento a la fama fue a través de su padre, Renán Almendárez, el hondureño que revolucionó la radio en español de Estados Unidos a principios de siglo con el personaje del Cucuy, en el programa “El Cucuy de la Mañana”.

Las conversaciones sobre Almendárez, quien ha prácticamente desaparecido de la vida pública por un escándalo de acoso sexual, no son bienvenidas. Tampoco nada que tenga que ver con Selena Gómez.

Raísa quiere ser reconocida por su talento “sin apellido y sin etiquetas”. Lo está logrando.

Su currículum incluye participaciones en series como “The Secret Life of The American Teenager”, que protagonizó entre 2008 y 2013; las películas “Christmas Bounty” y “A Snowglobe Christmas”, y una participación en “Grown-ish” en 2018.