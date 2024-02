Francisco Lindor supera la lesión en el codo y fija su meta en ganar con los Mets de Nueva York

Redacción Deportes, (EFE).- La figura del torpedero puertorriqueño Francisco Lindor hizo acto de presencia este jueves en los campos de entrenamiento de los Mets, donde indicó que, tras superar una temporada en la que se mantuvo jugando con dolor, está determinado a llegar a lo más alto con el conjunto de Nueva York.

“Ha sido lo mismo desde el día 1: quiero ganar”, expresó Lindor al hablar con la prensa en Port St. Lucie, Florida, donde está ubicado el campamento de entrenamientos de los Mets.

El tres veces ganador del Bate de Plata se mostró recuperado de la cirugía a la que se sometió al final de la pasada campaña para corregir el daño causado por un espolón óseo en el codo derecho, el cual le causó dolor durante todo el calendario de juego de 2023.

“A lo largo del año se volvió cada vez más pesado. Pero es parte de ser un atleta profesional. Tienes tus dolores y molestias aquí y allá, pero lo manejas”, explicó Lindor sobre el proceso que experimentó ante esta lesión la pasada temporada.

“Me dolió, pero pude superarlo”, indicó el veterano jugador, quien sostuvo que pudo haber optado por parar durante la temporada y tratar el problema, pero prefirió probar su liderazgo y continuar adelante con el equipo.

Esta condición de salud mantuvo a Lindor luchando por producir al nivel acostumbrado, principalmente en la primera mitad de la contienda del pasado año, donde bateó para promedio de .239 en 90 partidos.

“Sentía muchas molestias, particularmente cuando hacía swing”, precisó el cuatro veces miembro del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

A pesar de ello, Lindor se levantó y en la segunda etapa de la temporada bateó para .274, con 12 jonrones y 38 remolcadas, además se robó 18 bases.

El liderazgo de Lindor lo llevó a estar en el terreno en 160 de los 162 partidos de los Mets, consiguiendo redondear una campaña que lo convirtió en uno de cuatro jugadores en lograr el 30-30, con 31 jonrones y 31 bases robadas, además sumó 98 carreras empujadas y 108 anotadas, finalizando con promedio al bate de .254.

Ya recuperado y a pesar de las figuras de primer nivel que han dejado el equipo, Lindor está determinado a salir y competir por conquistar la Serie Mundial.

“Sigo viendo que vamos en la dirección correcta. Hemos cambiado personas a lo largo del camino, pero supongo que eso es parte del proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Respeto lo que están haciendo y estoy aquí para ganar”, afirmó.

Aunque las apuestas no favorecen a los Mets, el puertorriqueño entiende que eso no determina lo que pasará al final del camino y puso como ejemplo lo ocurrido con los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona, quienes disputaron la Serie Mundial en 2023.

“Nadie esperaba a los Diamondbacks (el año pasado), pero estoy seguro de que sí. Probablemente tampoco mucha gente esperaba a los Rangers, pero estoy seguro de que ellos también. Ahí es donde todos los equipos estarán en el mismo barco. No se trata de las expectativas externas. Es lo que crees y lo que crees que puedes hacer”, puntualizó Lindor.