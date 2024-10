Freeman pega grand slam y los Dodgers dejan en el terreno a los Yanquis en Serie Mundial

Santo Domingo, (EFE).- Freddie Freeman conectó un grand slam en la décima entrada para que los Dodgers de Los Ángeles dejaran en el terreno a los Yanquis de Nueva York, al derrotarlos este viernes 6-3 en el primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Freeman, quien juega con molestias en su tobillo, puso a celebrar a los 52, 394 fanáticos que asistieron al Dodgers Stadium de Los Ángeles, donde este sábado será disputado el segundo juego de la serie, que se juega al mejor de siete encuentros, en el que el cubano Carlos Rodón, por los Yanquis, enfrentará a Yoshinobu Yamamoto, por los Dodgers.

Homenaje a Valenzuela

Previo al comienzo del primer partido, los Dodgers, quienes jugaron con un parche con el número 34 en su uniforme, le rindieron homenaje a la memoria del fallecido exlanzador mexicano Fernando Valenzuela, dedicando un minuto de silencio, mientras que sus excompañeros Orel Hershiser y Steve Yeager colocaron la pelota del lanzamiento de honor alrededor del número 34, pintado en el montículo.

Los Dodgers le quitaron el candado al marcador en la quinta entrada, cuando Will Smith conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho y el puertorriqueño Kiké Hernández logró evadir el disparo al plato del dominicano Juan Soto, para anotar la primera vuelta del encuentro.

La respuesta de los Yanquis no se hizo esperar y tan pronto como en la parte alta del sexto episodio, Giancarlo Stanton desapareció la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del Dodgers Stadium, ante Jack Flaherty, para darle la vuelta al marcador y colocar a los visitantes en ventaja (1-2).

El jonrón de Stanton, quien fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, fue su cuarto consecutivo en esta postemporada, etapa en la ya que suma seis tablazos de vuelta completa.

Los Dodgers igualaron la pizarra en la octava entrada, cuando Ohtani conectó un doble y avanzó hasta la tercera base, por error del venezolano Gleyber Torres, desde donde luego anotó por una línea de sacrificio al jardín central de Betts.

En el décimo episodio, con hombres en primera y tercera, Volpe conectó un batazo que el campocorto Edman logró tomar, pero solo pudo forzar el out en la segunda base, lo que permitió que Jazz Chisholm Jr. anotara la carrera de romper el empate.

En el cierre de esa décima entrada, con dos fuera y tres hombres en las bases, Freeman conectó el primer picheo que le realizó el cubano Néstor Cortés y envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho, para darle la victoria a los Dodgers.

Flaherty, quien abrió por los Dodgers, lanzó 5.1 entradas en las que ponchó a seis bateadores, dejando el partido, tras el tablazo de dos anotaciones de Stanton.

Cole cumplió ante la encomienda de controlar la potente alineación de los Dodgers en el primer encuentro de la Serie Mundial y este viernes lanzó seis entradas, en las que le pegaron cuatro indiscutibles y le anotaron una carrera, con cuatro ponches.

La victoria fue para Blake Treinen (1-0), quien lanzó 1.1 episodios de una carrera y la derrota fue a la cuenta de Jake Cousins (0-1), quien permitió dos vueltas en un tercio de entrada.