Frida Sofía vuelve a arremeter en contra de su abuelo, Enrique Guzmán

México, (Notistarz).- La influencer mexicana Frida Sofía volvió a despotricar en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán al asegurar que es un pedófilo y que tocó indebidamente a otras mujeres como a la actriz Verónica Castro.

En el pasado, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que su abuelo abusó de ella y aunque el intérprete de “Tu cabeza en mis hombros” negó tales aseveraciones, se abrió una brecha entre la Dinastía Pinal pues la familia dudó sobre las declaraciones de la joven, ahora un nuevo audio revelado por un programa televisivo dejan ver que su postura no ha cambiado.

“Me da asquito cuando dice: ‘Es que es familia’. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada”, dijo Frida Sofía.

En dichos audios, la joven cantante habla también de un supuesto incidente en el cual el ícono del rock & roll en México mató a una persona: A ver por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas”, refirió la joven en unos audios reproducidos por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En sus declaraciones le pide a Gustavo Adolfo que transmita de nuevo un video en el cual aparece él y su hija, Alejandra Guzmán besándose detrás de un escenario. Enrique Guzmán ha sido señalado también por haber tocado a Verónica Castro en uno de sus programas, sin su consentimiento.

“Oye Gus pero, neta por favor pasa videos, el video que es viejísimo no, porque él dice que: ‘ah todo lo que dicen no tiene base’. No puerco, cuándo está toqueteando a Verónica, cuando está agarrando la pierna a mi mamá, cuándo se besan así enamorados los dos asquerosos, o sea que asco, que asco”, agregó.