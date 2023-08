Frijoles mexicanos, con compuestos saludables que podrían retrasar el envejecimiento

Los frijoles negros y pintos contienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían servir como protección contra el envejecimiento de la piel

NotiPress.- México cosecha el 4.0% de leguminosas de todo el mundo, menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en un comunicado. Tan solo para 2021, la producción en el país de frijol aumentó un 11.4% en comparación a 2020, recolectando así, 177 mil toneladas. Un estudio reciente de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) en Guadalajara demostró que el frijol negro y pinto tienen compuestos saludables.

Por mucho tiempo, la base de la alimentación de las culturas mesoamericanas fue el frijol y el maíz, señala un artículo de la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con la revista, el origen del frijol es América Latina, específicamente en Mesoamérica y los Andes, en donde, además, se domesticó. En México y América del Sur, el frijol se domesticó hace aproximadamente 8,000 años. Dadas sus propiedades proteicas con un 20 a 25%, el frijol es el tercer cultivo más importante en el mundo.

Se ha demostrado que la incorporación regular del frijol en la dieta tiene beneficios para la salud, pues puede disminuir niveles de colesterol y los riesgos de padecer cáncer, según la revista. Además, estudios recientes de la Universidad de Illinois y CIATEJ demostraron que los frijoles negros y pintos, variedades únicamente de México, pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Como parte del trabajo de investigación, se compararon 60 cultivares de frijol del sur de México, de los cuales se seleccionó dos variedades de frijol cultivadas en la región de Chiapas, el frijol negro y el frijol pinto. Las características especiales de las variedades seleccionadas era que ambos presentaban los más altos niveles de contenido fenólico en la cubierta de la semilla, aparece en un comunicado de la Universidad de Illinois.

Los contenidos fenólicos contienen antioxidantes y antiinflamatorios que ayudarían a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, explicó la coautora del estudio, Elvira de Mejía, profesora en la (FSHN), parte de la ACES en la Department of Food Science and Human Nutrition College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences.

Uno de los propósitos de esta investigación fue la aportación a la salud de la piel contra el envejecimiento, esto mediante la implementación de extractos con contenido fenólico de la cubierta del frijol negro y el frijol pinto en productos cosméticos. Así, menciona David Fonseca Hernández, un estudiante de doctorado en CIATEJ, y autor principal del artículo:

“Mi investigación se centra en la salud de la piel, porque hay mucho interés en nuevos ingredientes con propiedades bioactivas para usar en formulaciones para cremas. Uno de los principales problemas con el envejecimiento de la piel es el estrés oxidativo que resulta de factores ambientales. Cuando la piel está expuesta a la contaminación del aire y la luz solar, produce mayores cantidades de radicales libres y se activan las vías de inflamación”