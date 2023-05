“From Here”, documental sobre identidad y migración,  llega a la TV de EE. UU

*Es la Historia de cuatro jóvenes que redefinen la idea de pertenencia recreada en NY y Berlin

Nueva York, (Notistarz).- El documental From Here , que trata el tema de identidad y migración, ambientado en Berlin y Nueva York, es la historia de cuatro jóvenes que redefinen la idea de pertenencia.

Este largometraje de World y American Documentary, se estrena este primero de junio en la televisión de Estados Unidos y es una ópera prima de Christina Antonakos-Wallace, informó Cinema Tropical.

Es la historia sobre la identidad de los hijos de inmigrantes y se estrenará el primero de junio como parte de la décima temporada de America ReFramed, la serie documental ganadora del premio Peabody.

La película también podrá verse gratuitamente en streaming en worldchannel.org hasta el 30 de noviembre de 2023.

Desde el epicentro de los actuales debates sobre la migración mundial, “From Here” sigue a cuatro jóvenes que representan el futuro de la ciudadanía mundial y su lucha por pertenecer a una sociedad en una era de nacionalismo creciente, resonando la frase “Ni de aquí, ni de allá”.

La película, rodada entre 2007 y 2019, capta sus esfuerzos por definir sus pertenencias en sociedades cada vez más hostiles a su existencia.

Desde que su familia abandonó Bolivia cuando tenía cuatro años, Tania Mattos vivió en Nueva York sin papeles. Ella trabajaba de noche en restaurantes y se dedicaba de tiempo completo a ser activista voluntaria porque se dio cuenta de que nada iba a cambiar a menos que ella (y sus compañeros) hicieran alguna diferencia.

Durante 10 años, ella y los demás protagonistas responden a la pregunta de “¿de dónde eres?”, negándose a asimilarse o a permitir que les traten como extranjeros en su propia casa.

Situada entre dos de los países con mayor inmigración del mundo—los Estados Unidos y Alemania—, Christina Antonakos-Wallace entrelaza la historia de Tania con otros tres hijos de inmigrantes: Miman, Sonny y Akim, que demuestra la experiencia inmigrante compartida internacionalmente.

Miman Jasarovski, alemán de ascendencia romaní, vive como un extraño en el único país que ha conocido. Sonny Singh, de la banda de música Red Baraat, lucha por mantener su identidad sikh en Nueva York, donde su turbante le convierte en blanco de acoso.

Akim Nguyen, que llegó a Alemania como niño refugiado de Vietnam, una experiencia que inició su vida nómada como artista, afirma con desafío que “mi hogar está dondequiera que esté”.

Los protagonistas de la película invitan al espectador a explorar los grandes temas de la migración y la pertenencia más allá de la noticia que fomentan el miedo constante de la frontera.

Los cineastas y los participantes desarrollaron la película como parte de una iniciativa educativa With Wings and Roots con el apoyo de Hari Kondabolu (The Problem with Apu, Totally Biased with W.