Fuerza Regida participará en el festival “Made in América 2022”

* Es el primer artista del género mexicano urbano en ser invitado a este encuentro

Los Ángeles, (Notistarz).- La agrupación Fuerza Regida es el primer artista del género mexicano urbano en ser invitado a participar en el festival “Made in América 2022”, que este año celebrará su décima edición los días 3 y 4 de septiembre en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia, Pensilvania.

“Made in América” es un encuentro musical que se celebra desde hace diez años en Filadelfia, como iniciativa del reconocido artista Shawn Carter “Jay-Z” y que cada verano presenta un elenco de artistas de varios géneros, como hip hop, R & B, EDM, pop, latino y rock.

Este año Fuerza Regida traerá por primera vez toda la energía del mexicano urbano a esta celebración, mientras la banda de San Bernardino continúa con su gira de conciertos en las principales arenas del país y cuenta ya con sus primeros cuatro conciertos con llenos totales.

Producida por Live Nation y Rancho Humilde Entertainment, la gira “Del barrio hasta aquí”, que hasta el momento cuenta con 19 fechas confirmadas, evidencia la enorme popularidad que la agrupación tiene dentro del cada vez más consolidado movimiento de música mexicana urbana.

El grupo tiene programadas presentaciones en: Theater of the Clouds – Portland, Oregón (16 de septiembre); Gas South Arena – Duluth, Georgia (25 de septiembre); en Texas en el Freeman Coliseum – San Antonio (7 de octubre); Payne Arena – Hidalgo (8 de octubre); Smart Financial Centre at Sugar Land – Sugarland (14 de octubre); The Pavilion at Toyota Music Factory – Irving (21 de octubre); y Bellco Theatre – Denver, Colorado (23 de octubre), entre otras.