Funes Mori se resiste a criticar a Martino, como otros seleccionados mexicanos

México, (EFE).- El argentino Rogelio Funes Mori, mundialista por México en Qatar 2022, se negó a criticar a su compatriota Gerardo Tata’ Martino, el seleccionador que lo llevó a la Copa del Mundo pasada, como lo han hecho algunos de sus excompañeros en los últimos días.

“No sé por qué mis compañeros han salido a quejarse del ‘Tata’, yo solo tengo para él palabras de agradecimiento por llevarme a la selección y a un Mundial. Los técnicos al final tienen sus decisiones, hay que respetarlas. A los chicos que lo han criticado los conozco, son buenos, pueden dar su punto de vista y nada más”, explicó en una rueda de prensa.

Funes Mori, actual delantero de los Pumas UNAM, se naturalizó mexicano en junio de 2021 y tras solicitar un cambio de federación, ya que antes representó a Argentina, fue convocado por Martino.

En total, Funes Mori marcó seis goles en 17 partidos con el Tri, pero su llamado no fue bien tomado por parte de la prensa e hinchas locales, quienes le achacaban no haber nacido en México.

El atacante argentino sólo disputó cuatro minutos en Qatar, al entrar de cambio en el duelo ante Arabia Saudí, con el que México cerró la fase de grupos y puso fin a una racha de siete copas del mundo al hilo clasificándose a la segunda ronda, algo que marcó el fin de la era de Martino.

Después de Qatar, el presente de México no ha cambiado, ya que el sustituto de Martino, el argentino Diego Cocca, fue despedido por malos resultados después de solo siete partidos, y tras él asumió Jaime Lozano, quien el domingo pasado perdió la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Estados Unidos.

“Perder otra vez ante Estados Unidos es un golpe duro para los chicos y para todos, pero estamos con ellos. Los apoyo. Para ser elegible otra vez debo empezar a jugar y sin duda voy a estar listo para la selección, es lo más lindo que hay”, añadió Funes Mori, quien apenas regresó a la actividad con los Pumas el 10 de marzo pasado, tras sufrir una fractura de costilla.

El delantero de 33 años fue el principal fichaje de los Pumas en este torneo Clausura 2024, pero solo ha podido disputar cuatro duelos aún sin anotar, por lo que el artillero no cree ser el salvador del cuadro felino.

“No soy salvador, el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos de la liga. Tenemos que estar todos fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que va a depender de nosotros si queremos entrar a la fase final”, sentenció.

Funes Mori apunta a salir como titular al duelo de este sábado cuando los Pumas, undécimos en la clasificación del Clausura, busquen regresar a los puestos que dan acceso a la repesca al recibir al Cruz Azul en la decimotercera jornada del campeonato.