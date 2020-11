Futbol Americano: Resultados parciales y clasificaciones

Houston (EE.UU.), (EFE).- Resultados parciales de la Semana 11 de la temporada número 101 y clasificaciones de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Semana 11

Jueves, 19 de noviembre

Seattle Seahawks 28 Arizona Cardinals 21

Domingo, 22 de noviembre

Cleveland Browns — Philadelphia Eagles 12:00

New Orleans Saints — Atlanta Falcons 12:00

Washington — Cincinnati Bengals 12:00

Carolina Panthers — Detroit Lions 12:00

Jacksonville Jaguars — Pittsburgh Steelers 12:00

Baltimore Ravens — Tennessee Titans 12:00

Houston Texans — New England Patriots 12:00

Denver Broncos — Miami Dolphins 3:05

Los Angeles Chargers — New York Jets 3:05

Indianapolis Colts — Green Bay Packers 3:25

Minnesota Vikings — Dallas Cowboys 3:25

Las Vegas Raiders — Kansas City Chiefs 7:20

Lunes, 23 de noviembre

Tampa Bay Buccaneers — Los Angeles Rams 7:15

Descansan: Buffalo Bills, Chicago Bears, New York Giants y San Francisco 49ers.

El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.

– Conferencia Americana (AFC)

División Este

————-

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Buffallo Bills 7 3 0 272 285 .700

Miami Dolphins 6 3 0 251 182 .667

New England Patriots 4 5 0 189 211 .444

New York Jets 0 9 0 121 268 .000

División Norte

————–

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Pittsburgh Steelers 9 0 0 271 171 1.000

Baltimore Ravens 6 3 0 244 165 .667

Cleveland Browns 6 3 0 216 244 .667

Cincinnati Bengals 2 6 1 204 250 .278

División Sur

————

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Indianapolis Colts 6 3 0 242 177 .667

Tennessee Titans 6 3 0 249 235 .667

Houston Texans 2 7 0 200 252 .222

Jacksonville Jaguars 1 8 0 199 271 .111

División Oeste

————–

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Kansas City Chiefs 8 1 0 286 183 .889

Las Vegas Raiders 6 3 0 255 241 .667

Denver Broncos 3 6 0 186 254 .333

Los Ángeles Chargers 2 7 0 226 245 .222

– Conferencia Nacional (NFC)

División Este

————-

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Philadelphia Eagles 3 5 1 203 232 .389

New York Giants 3 7 0 195 236 .300

Washington 2 7 0 180 218 .222

Dallas Cowboys 2 7 0 204 290 .222

División Norte

————–

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Green Bay Packers 7 2 0 277 224 .778

Chicago Bears 5 5 0 191 209 .500

Minnesota Vikings 4 5 0 236 247 .444

Detroit Lions 4 5 0 227 267 .444

División Sur

————

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

New Orleans Saints 7 2 0 271 213 .778

Tampa Bay Buccaneers 7 3 0 296 226 .700

Atlanta Falcons 3 6 0 243 251 .333

Carolina Panthers 3 7 0 233 272 .300

División Oeste

————-

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

—— — — — — — —-

Seattle Seahawks 7 3 0 318 287 .700

Los Ángeles Rams 6 3 0 216 168 .667

Arizona Cardinals 6 4 0 287 238 .600

San Francisco 49ers 4 6 0 238 234 .400.

