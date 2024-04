GABITO BALLESTEROS, la estrella emergente de los corridos tumbados, anuncia su primera gira por Estados Unidos

Gabito Ballesteros Está Listo para Llevar Sus Éxitos De Música Mexicana Por Todo Norteamérica

(Miami, FL) – El artista revelación y fenómeno de la música mexicana del momento Gabito Ballesteros, ha anunciado su tan esperada gira por Estados Unidos, The GB Tour.

Después de múltiples éxitos en las listas musicales de radio y plataformas de streaming, Gabito está listo para traer su impresionante banda de 31 músicos y un espectáculo inolvidable lleno de energía que llevará sus corridos tumbados a escenarios de todo Estados Unidos. Live Nation está produciendo el tour, que dará inicio el 7 de junio en San Diego en The Magnolia. Hará paradas en ciudades como Houston, Chicago, Atlanta y más, antes de terminar en San José, en San Jose Civic el 28 de septiembre.

A lo largo de su impresionante carrera, Ballesteros ha acumulado más de 3.6 mil millones de reproducciones combinados más sus colaboraciones con Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H y otros que lo han impulsado, llevándolo así a su primera entrada en el Billboard Hot 100 con el éxito global “AMG”.

Nombrado uno de los artistas en ascenso por Billboard, la superestrella mexicana ha firmado un contrato con el sello discográfico del pionero de los corridos tumbados, Natanael Cano, Los CT e Interscope Records. La semana pasada, Ballesteros hizo historia en el renombrado festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, con una actuación revolucionaria ante más de 30,000 mil espectadores, batiendo el récord de asistentes en el escenario Oasis Bacardi. También lanzó otra colaboración con Natanael Cano titulada “El Boss”. Actualmente, Gabito Ballesteros se encuentra en el estudio agregando los detalles finales a su tan esperado próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

BOLETOS: Los boletos estarán disponibles en venta general a partir del sábado 6 de abril a las 10 am hora local a través de LiveNation.com

VIP: Los fans también podrán adquirir paquetes VIP, los cuales podrían incluir boletos premium, Meet & Greet y foto individual con Gabito Ballesteros, mercancía especialmente diseñada y mucho más. El contenido de los paquetes VIP varían de acuerdo a la oferta seleccionada .Para mayor información visita vipnation.com!

FECHAS DE LA GIRA:

Vie 07 Jun | San Diego, CA | The Magnolia

Sab 08 Jun | Las Vegas, NV | The Chelsea at The Cosmopolitan of Las Vegas

Vie 14 Jun | Irving, TX | The Pavilion at Toyota Music Factory

Sab 15 Jun | Houston, TX | 713 Music Hall

Vie 21 Jun | Indianapolis, IN | Murat Theatre @ Old National Centre

Sab 22 Jun | Rosemont, IL | Rosemont Theatre

Vie 05 Jul | Atlanta, GA | Coca Cola Roxy

Vie 12 Jul | El Paso, TX | Abraham Chavez Theater

Sab 13 Jul | Phoenix, AZ | Arizona Financial Theatre

Vie 20 Sep | Fresno, CA | William Saroyan Theatre

Sab 21 Sep | Los Angeles, CA | Peacock Theater

Vie 27 Sep | Sacramento, CA | Sacramento Memorial Auditorium

Sab 28 Sep | San Jose, CA | San Jose Civic