Gálvez culpa a López Obrador del visado de Canadá por “abandonar” la política exterior

Ciudad de México, (EFE).- La candidata presidencial de la oposición mexicana Xóchitl Gálvez culpó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que Canadá reimponga a partir de este jueves el requisito de visado para turistas de México porque “ha abandonado” la política exterior.

“Primero, (quiero) decir que en cinco años el presidente no ha hecho política internacional, ha abandonado la política internacional, y hoy le echa la culpa al primer ministro (Justin Trudeau) de Canadá, donde también ellos hacen su trabajo”, expresó Gálvez en una conferencia de prensa.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México reaccionó a la decisión de Canadá de reimplementar a partir de este jueves el visado de turista, que se había eliminado en 2016, tras un incremento de solicitudes de asilo de mexicanos que llegaban a ese país como turistas.

Más de 25.000 mexicanos pidieron asilo en Canadá en 2023, según cifras de la Oficina de Migración canadiense.

Aunque López Obrador hizo un “pequeño reproche” a Trudeau por la decisión, Gálvez coincidió en que “hay muchos turistas que están yendo a Canadá y que se están quedando”, al afirmar que son mexicanos desplazados por la violencia y el desempleo.

“¿Y por qué (se van)? Por falta de oportunidades, pero sobre todo por los problemas de seguridad que hay en vastas zonas del país. La expulsión de personas en (los estados de) Michoacán y en Zacatecas, es una realidad, y la gente no está encontrando esas oportunidades en México, es desplazada”, señaló.

La exsenadora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al presidente “hacer política exterior” en lugar de “sus conferencias mañaneras”.

López Obrador, quien ha reconocido que no le gusta viajar al extranjero, ha hecho apenas siete giras internacionales tras cinco años de mandato, cinco a Estados Unidos, una a Centroamérica y una a Suramérica.

La candidata también criticó el nombramiento de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, como embajador de México en Canadá.

“Mandamos un embajador sin experiencia a Canadá, como un premio político, lo que necesitábamos era un embajador que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran todos estos requisitos para obtener visa en Canadá”, apuntó.