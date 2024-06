Gareca cita a Kuscevic de emergencia ante la ausencia de Maripán y Díaz frente a Paraguay

Santiago de Chile, (EFE).- El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, anunció este lunes la convocatoria del defensor Benjamín Kuscevic, que juega en el Fortaleza brasileño, para cubrir las ausencias de Paulo Díaz y Guillermo Maripán en el partido amistoso ante Paraguay previo al viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América.

El entrenador informó que el futbolista de 28 años se sumará a la concentración en el campo de entrenamiento en Juan Pinto Durán en Santiago y estará disponible para el encuentro de este martes en el Estadio Nacional.

Gareca no descartó que Kuscevic pueda permanecer en la lista definitiva para el certamen continental, en el que La Roja integra el Grupo A junto con Argentina, Perú y Canadá, en caso de “cualquier eventualidad” en la que la situación de Díaz y Maripán “no vaya aclarándose con el tiempo”.

“Ahora nos cubrimos para el partido con Paraguay, post partido vamos a evaluar. Cualquiera puede salir o entrar, pudiera haber una incorporacion más luego de que tenga un parte médico de en qué estado están los muchachos”, afirmó.

Chile viajará el domingo 16 a Estados Unidos, por lo que la convocatoria final será anunciada en los días previos, no obstante, el seleccionador de La Roja se mostró optimista con la recuperación de los jugadores que incluye al volante Darío Osorio del Midtjylland danés, quien también ha tenido trabajos diferenciados.

“Van evolucionando bien los muchachos, con algunas molestias pero nada de gravedad. Esperamos una evolución, esta es una etapa que no necesitamos apurar a nadie, sino darles tiempo para que se vayab recuperando”, agregó.

La posibilidad de que jugadores de más experiencia como Arturo Vidal y Gary Medel puedan integrar la lista de la Copa América rondó las posibilidades que ofreció Gareca.

“Arturo como todas las grandes figuras, que han despertado la admiración de todos, siempre son una posibilidad latente y constante. Tienen tanta experiencia que de tomar la decisión de una incorporación se van a adaptar rápidamente a esto”, dijo.

El técnico argentino consideró que Chile va “a llegar bien” al certamen continental y que de cara a la única prueba que tendrán previo a la competencia “nos gustaría tener un buen resultado”.

“Los vi muy bien a todos. Alexis ha llegado impecable y Eduardo ya nos demostró que está impecable en su estado de forma”, comentó sobre Sánchez, quien fue el último en arribar a los entrenamientos, y Vargas a quien utilizó en los partidos de marzo pasado ante Albania y Francia.

Aunque no confirmó el equipo titular ante Paraguay es posible que Gareca utilice por primera vez a los volantes Erick Pulgar, del Flamengo brasileño, y a Diego Valdés, que viene de ser campeón con el América de México, a quienes había citado para los partidos disputados en Europa y en los que no pudieron estar por lesiones.

“Son muchachos importantes, es muy factible que los queramos ver. Si no es ahora en la Copa América tendremos chance de poder verlos”, cerró.