Garnero: “Conozco a Alfaro y sé lo ordenados que son sus equipos”

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- El argentino Daniel Garnero, seleccionador de Paraguay, aseguró que conoce bien el trabajo de su compatriota Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, y destacó “lo ordenados que son sus equipos”, en la víspera del partido de la Copa América entre las dos selecciones.

“A Gustavo lo conozco, sé lo ordenados que son los equipos de Gustavo, que le llega mucho al futbolista, que lo convence y hace que el futbolista saque lo máximo de él. Los equipos de Alfaro son así, pero tenemos que saber que dependemos mucho de nuestra efectividad”, aseguró Garnero en la rueda de prensa previa al partido del Q2 Stadium de Austin (Texas).

A pesar de eso, Garnero destacó que su principal enfoque está en Paraguay y en el trabajo que su equipo tiene que hacer. Pese a estar ya eliminado, el argentino insistió en que este es un partido “muy importante” para el futuro.

“Nosotros sí tenemos en cuenta al rival, pero hoy estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros estamos bien podemos ser mucho más agresivos. Para nosotros va a ser un partido muy importante”, dijo.

Por eso, informó de que no va a hacer grandes cambios, sino va a salir con lo mejor que tenga en su plantilla.

“Mañana vamos a afrontarlo con lo mejor que tengamos. Hay algunos que lamentablemente no terminaron del todo bien, pero vamos a jugar de la mejor manera”, afirmó.

No escondió la decepción por la tempranera eliminación de la Copa América en la fase de grupos y dijo que entiende el malestar de la gente paraguaya.

“La distancia con la gente, obviamente cuando los resultados no son buenos suceden este tipo de cosas. La única manera que tenemos de revertirlo es haciendo bien las cosas”, dijo.

“Se están dando resultado que difieren del rendimiento del equipo. Jugamos contra rivales muy duros que no te perdonan un error. Tenemos que ser más precisos. No veo otra manera que dándole, mirando mucho para dentro, cerrando la boca y dándole para adelante que es la única manera”, agregó.

Finalmente, explicó por qué ha decidido apostar por Fabián Balbuena en la zaga y no por Gustavo Gómez.

“La decisión de Gustavo fue exclusivamente deportiva, buscamos distintas alternativas y opté por Fabián Balbuena creyendo que nos aportaba la misma seguridad defensiva pero quizás con mejor traslado de balón”, aseguró.