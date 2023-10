Garuba dice que contaba con el interés de los Warriors desde el draft de 2021

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Usman Garuba, pívot de los Golden State Warriors, dijo este lunes que el equipo de la Bahía le había manifestado su interés desde el draft de 2021 y manifestó su orgullo por fichar por un equipo ganador y por aprender de sus compañeros.

“Hablé mucho con los Warriors este verano. Estaban muy interesados en mí, no sólo ahora, sino también en el draft de 2021. En Las Vegas tuve una cena con ellos y creo que era la mejor opción para mí”, dijo Garuba en la rueda de prensa organizada por el día de medios de la NBA.

El madrileño, de 21 años, vivió un verano muy movido tras salir de los Houston Rockets.

“Me enviaron a Atlanta, nunca estuve allí, luego a OKC, nunca estuve allí tampoco, y me cortaron. Fue un verano largo para mí, pero estoy aquí y estoy muy feliz”, aseguró.

“Sabía que no me quedaría en los Hawks y pensé que estaría en OKC, pero es un negocio y hay que entenderlo”, añadió.

En los Warriors, Garuba compartirá el vestuario con estrellas como Steph Curry o Klay Thompson, y a nivel defensivo se mostró ilusionado por aprender de Draymond Green.

“Estoy feliz por trabajar aquí, es un equipo que ganó el anillo hace dos años. Quiero aprender de Draymond, verle a diario me ayudará. Estoy ilusionado por eso”, afirmó.

Garuba firmó un contrato de ‘dos vías’ (two way contract, en inglés), por lo que dividirá su tiempo entre la franquicia de la Bahía y la liga de desarrollo G League.

El madrileño, de 21 años, disputó recientemente el Mundial de Baloncesto con la selección española. Formado en el Real Madrid, Garuba fue elegido con el número 23 en la primera ronda del ‘draft’ de 2021 por los Rockets.

Sin embargo, no ha tenido protagonismo en Texas. El año pasado promedió 2,8 puntos y 3,9 rebotes con los Rockets, a los que dejó al acabar la temporada.