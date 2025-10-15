Gas Lacrimógeno y Tensión: Operativo de ICE Desata Indignación en Albany Park, Chicago

Un operativo de inmigración en el vecindario de Albany Park terminó en caos el domingo, cuando agentes federales presuntamente usaron gas lacrimógeno sin previo aviso, lo que testigos y funcionarios locales calificaron como una violación a una orden judicial federal.

El incidente ocurrió en la cuadra 3200 de West Wilson Avenue, cuando agentes de ICE y otras agencias intentaron detener a un hombre. Residentes denunciaron que los agentes lanzaron gas lacrimógeno y empujaron a vecinos que intentaron intervenir.

“Ni siquiera entendíamos lo que pasaba hasta que el gas nos alcanzó,” dijo Samay Gheewala, abogado y residente del área, quien resultó con heridas leves en las manos. “Nunca dieron una advertencia. Solo vimos a la gente correr y toser.”

Posible Violación a Orden Judicial

El uso del gas podría contradecir una orden judicial temporal que prohíbe a agentes federales emplear armas químicas, balas de goma o explosivos de sonido sin emitir dos advertencias previas. Dicha orden solo permite su uso si existe una amenaza inmediata.

“Esto es un desprecio total por la ley,” declaró la senadora estatal Graciela Guzmán, quien acudió al lugar junto a la concejal Rossana Rodríguez-Sánchez. “Actuaron como si estuvieran por encima del tribunal.”

Respuesta Comunitaria Inmediata

Vecinos y “respondedores rápidos” — voluntarios en bicicleta y a pie — acudieron al área pocos minutos después, aunque los vehículos federales ya se habían retirado. Videos en redes sociales mostraron humo en el aire y residentes ayudando a quienes sufrían efectos del gas. No se reportaron heridos graves.

Preocupación por las Tácticas Federales

El operativo reavivó el debate sobre la presencia de ICE en Chicago, ciudad santuario que ha acusado a las agencias federales de actuar con fuerza excesiva en comunidades inmigrantes.

“Usar gas lacrimógeno en un área residencial sin advertencia es inhumano,” afirmó Rodríguez-Sánchez. “Nuestra comunidad merece respeto, no represión.”

Abogados de derechos civiles anunciaron que están recabando testimonios para evaluar acciones legales.