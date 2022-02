Gay frente a McPherson y el sueño de ganar el Super Bowl con una patada

Redacción Deportes, (EFE).- Los pateadores Matt Gay, de Los Ángeles Rams, y Evan McPherson, de los Cincinnati Bengals, coinciden en un sueño recurrente: patear el gol de campo ganador en el Super Bowl LVI de este domingo.

“Te ves en esos momentos pateando el balón, con el tiempo acabándose; entras al campo y ganas el partido; ese es el sueño”, confesó Gay respecto a la manera en que le gustaría que terminara la disputa por el trofeo Vince Lombardi de este domingo.

“Creo que ese es el sueño de todos los niños, patear el gol de campo ganador del juego en el Super Bowl”, confesó McPherson en su encuentro con los medios a la misma pregunta.

Ambos ya dieron un mordisco a la gloria. Matt Gay conectó el gol de campo del triunfo sobre los San Francisco 49ers en la final de la Conferencia Nacional que trajo a los Rams al Super Bowl.

Evan McPherson lo vivió por doble partida. Primero en la ronda divisional donde resolvió el duelo ante los Tennessee Titans con una patada suya.

Después, con más dramatismo, en el duelo por el título de la Conferencia Americana ante los Kansas City Chiefs, al acertar en tiempo extra el gol de campo que colocó a Cincinnati de vuelta en la disputa del campeonato de la NFL luego de 33 años de ausencia.

Gay, de 28 años, fue el pateador con el segundo mejor porcentaje de efectividad de la NFL en temporada regular con 94.1 por ciento al convertir 32 de 34 intentos en goles de campo. En puntos extras sus aciertos fueron del 98 por ciento al conectar 48 de 49 intentos.

En los playoffs el jugador de Los Ángeles acertó en siete de nueve intentos de goles de campo, 77.8 por ciento, y va perfecto en puntos extras en nueve oportunidades.

En los Bengals, Evan McPherson, de 22 años, es el segundo jugador más joven del equipo y está en su primer año, pero eso no le ha impedido lucir como un pateador confiable.

Durante la campaña regular el poseedor del jersey número 2 acertó en 28 de 33 intentos de gol de campo para lograr un 84.8 por ciento de efectividad. En puntos extra conectó 46 de 48, 95.8 por ciento.

Sus números en los playoffs son espectaculares; en intentos de goles de campo acumula 12 de 12 y en puntos extras cuatro de cuatro.

Tanto Gay como MC Pherson han demostrado estar listos si el protagonismo del pasador de los Rams, Matthew Stafford, no alcanza o la efectividad de Joe Burrow, de los Bengals, no es suficiente.

Ahora sólo falta saber quién podrá cumplir ese sueño recurrente en el Super Bowl LVI que se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, este 13 de febrero entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals.