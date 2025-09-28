Gene Simmons y Liev Schreiber se suman a una carta contra el boicot al cine israelí

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Gene Simmons, Liev Schreiber, Mayim Bialik o Sharon Osbourne, son algunos de los 1.200 artistas que se unieron para firmar una carta abierta publicada que rechaza el llamado al boicot de las instituciones cinematográficas israelíes por la guerra en Gaza.

“Censurar las mismas voces que intentan encontrar un punto común y expresar su humanidad es erróneo, ineficaz y una forma de castigo colectivo”, reza el escrito emitido por las organizaciones sin fines de lucro Creative Community for Peace y The Brigade.

La carta llega dos semanas después de que cerca de 4.000 artistas y gente de la industria del cine, entre los que destacan Oliva Colman, Emma Stone o Javier Bardem, firmaran otra declaración impulsada por el grupo Film Workers for Palestine en la que pedían al sector no colaborar con compañías israelíes vinculadas, según sus palabras, con “el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”.

Este nuevo escrito también incluye nombres como Greg Berlanti, Jerry O’Connell, Howie Mandel, Jennifer Jason Leigh, Lisa Edelstein, Erin Foster o Anthony Edwards, entre otros, y se produce poco después de que Paramount Studios condenara públicamente la promesa de boicot.

“La promesa difundida bajo el lema ‘Film Workers for Palestine’ no es un acto de conciencia. Es un documento de desinformación que aboga por la censura arbitraria y la supresión del arte”, ahonda la carta abierta, que asegura que la industria del entretenimiento israelí es “un vibrante centro de colaboración entre artistas y creadores judíos y palestinos”, indica la misiva.

El manifiesto al boicot fue publicado originalmente el 8 de septiembre y se compromete a “no proyectar películas, a no aparecer ni a trabajar de ningún modo con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, emisoras y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el ‘apartheid’ contra el pueblo palestino”.

El acuerdo también contaba con la firma de Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Melissa Barrera, Cynthia Nixon, Tilda Swinton, Joe Alwyn o Josh O’Connor.