General Motors debe retirar casi un millón de sus vehículos, mientras los retiros del fabricante no paran

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Esta noticia del retiro ya no es noticia, del considerado por los analistas, como el peor fabricante de autos de los Estados Unidos, General Motors.

La historia con General Motor es larga, yo la considero la automotriz más racista, aunque hay otras a la par, que por ahora no quiero nombrar.

Cualquiera puede poner en google, porque General Motors es racista y salen innumerables artículos de racismo de este fabricante hacia los hispanos y afroamericanos.

Por denunciar los afroamericanos han logrado algún avance, vean el link más abajo. Los hispanos no han logrado nada. Menos del 0.5% de su presupuesto va al mercado hispano y la mayoría de ese presupuesto cae en las dos cadenas que no son propietarias de hispanos

https://www.freep.com/story/money/cars/general-motors/2021/03/28/gm-ceo-mary-barra-blasted-racist/7028551002/

Otro retiro de General Motors

General Motors está retirando del mercado casi un millón de vehículos porque los infladores de las bolsas de aire del conductor defectuosos podrían explotar y herir o posiblemente matar al conductor.

El fabricante de automóviles le dijo a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en marzo del 2023 que había sido notificado sobre un accidente que involucró a un Chevrolet Traverse 2017 en el que el inflador de la bolsa de aire del conductor delantero supuestamente se rompió durante el despliegue, dijo GM en un informe de seguridad presentado ante la agencia. El conductor sufrió heridas en la cara en el accidente, según la NHTSA.

GM y NHTSA inspeccionaron el vehículo y confirmaron que el inflador de la bolsa de aire del conductor delantero se rompió durante el despliegue.

Los infladores de bolsas de aire fabricados por la misma compañía estuvieron involucrados en dos denuncias anteriores de infladores rotos en vehículos Chevrolet Traverse 2015, dijo GM.

Una ruptura del inflador puede hacer que fragmentos de metal pasen a través de la bolsa de aire y entren en el interior del vehículo, lo que puede provocar lesiones o la muerte de las personas en el vehículo, dijo GM.

“Por precaución”, GM optó por retirar 994,763 vehículos en los años modelo 2014 a 2017 “que pueden haber recibido un inflador de bolsas de aire sospechoso”, dijo la compañía.

¿Qué vehículos GM se encuentran entre los casi 1 millón que se están retirando del mercado?

Buick Enclave del 2014 al 2017: 244,304 SUV

Chevrolet Traverse del 2014 al 2017: 457,316 SUV

GMC Acadia del 2014 al 2017 293,143 SUV

Cada uno tenía un módulo de bolsa de aire del conductor delantero con un inflador ARC instalado como equipo original. El inflador de la bolsa de aire del conductor puede explotar durante el despliegue debido a un defecto de fabricación.

Los propietarios serán notificados por carta a partir del 25 de junio, pero aún no hay una solución disponible. GM enviará otra carta cuando esté listo un remedio.

Los reguladores exigen el retiro del mercado de 67 millones de infladores de bolsas de aire potencialmente peligrosos

El retiro de GM es sólo parte de una acción mucho más grande que involucra infladores de bolsas de aire. NHTSA ordenó a ARC Automotive Inc. de Knoxville, Tennessee, fabricante del inflador utilizado en los módulos de bolsas de aire en el retiro de GM, que retire 67 millones de infladores en los EE. UU. porque podrían explotar y arrojar metralla.