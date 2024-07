George Clooney habló con Obama antes de pedir la retirada de Biden, según Político

Losa Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor y director George Clooney se puso en contacto con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) antes de publicar el artículo de opinión en The New York Times en el que pedía la retirada de Joe Biden como candidato demócrata para las próximas elecciones.

Aunque Obama no alentó ni aconsejó a Clooney a pedir a Biden que no se presentara a la reelección, tampoco se opuso a ello, aseguraron personas familiarizadas recogidas por el medio estadounidense Político.

El actor, un donante demócrata muy influyentes, que ha participado en diversas campañas presidenciales en EE.UU. y apoyado hasta ahora la reelección del presidente Joe Biden, se unió ayer al carrusel de voces que piden la retirada del actual inquilino de la Casa Blanca como candidato demócrata para las próximas elecciones.

Tras la titubeante actuación de Biden en el debate electoral del pasado 27 de junio contra su principal rival, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), cada vez son más los multimillonarios e influyentes donantes que han perdido la confianza en el candidato demócrata y amenazan con cortar el flujo de financiación a la contienda presidencial y dedicarla la legislativa.

La opinión pública también demanda un cambio entre las filas demócratas: más de dos tercios de los estadounidenses y el 54 % de los votantes demócratas creen que el presidente estadounidense se debe retirar de la contienda electoral y no optar por la reelección, de acuerdo con un sondeo publicado hoy por ABC News y el Washington Post.

La columna de opinión de Clooney coincidió ayer con unas declaraciones de la influyente congresista demócrata por California Nancy Pelosi, que aseguró que el mandatario todavía tiene tiempo para decidirse y no le dio un apoyo explícito.

Un hipotético cambio de candidato demócrata podría llevar a la actual vicepresidenta, Kamala Harris y también californiana, a encabezar la contienda frente a Trump en noviembre, mientras que otro importante político de California, el gobernador Gavin Newsom, también está en la apuestas para el nuevo liderazgo demócrata.