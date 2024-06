George Clooney hace campaña por Biden después de criticar su postura sobre la CPI

Washington, (EFE).- El actor George Clooney es uno de los últimos actores en sumarse a la campaña por la reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, y estará presente esta semana en un evento de recaudación de fondos junto con la actriz Julia Roberts, según informaron varias fuentes de campaña.

Este anuncio se da después de que la semana pasada se conociera que Clooney habló con el equipo de Biden y criticó la postura de su Administración sobre la Corte Penal Internacional (CPI), a la que su mujer, Amal Clooney, experta en derecho humanitario, asesora en el caso de la crisis en la Franja de Gaza.

Según el diario The New York Times, Clooney transmitió su queja a Steve Ricchetti, asesor de Biden y que ha sido responsable de recaudación de fondos de campaña en el pasado.

Amal Clooney ha sido una asesora clave de los fiscales del CPI en el caso contra Israel por el impacto humanitario de su ofensiva contra Hamás en Gaza, que ha causado más de 35.000 víctimas civiles.

La Casa Blanca ha reiterado que no reconoce la jurisdicción de la CPI y considera “intolerable” la solicitud de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y no considera que sea comparable a las acciones de la milicia palestina Hamás, cuyos líderes también son buscados por la Fiscalía.

Este sábado Clooney y la actriz Julia Roberts participarán en un evento de recaudación de fondos de campaña en Los Ángeles junto con Biden y el expresidente Barack Obama.

El evento está organizado por el presentador Jimmy Kimmel, quien moderará un conversatorio con el mandatario, acogerá a la élite de Hollywood en apoyo a la reelección del demócrata.

Pese a las diferencias que ha creado la postura de Biden frente a la invasión de Gaza, que le está costando apoyo en el ala más progresista, el presidente tiene muchos apoyos entre las celebridades de Hollywood, que ya han mostrado en varios ocasiones su apoyo con fiestas de recaudación de fondos y mensajes de campaña.