Georgetown nombre al abogado de origen cubano Eduardo Peñalver como su 49º presidente

Miami (EE.UU.), (EFE).- La Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, nombró al abogado de origen cubano Eduardo Peñalver, destacado académico en Derecho, como su 49º presidente, un cargo que ostentará a partir del 1 de julio de 2026.

“Me siento profundamente honrado de tener el privilegio de ser el próximo presidente de Georgetown”, declaró Peñalver en un comunicado publicado este jueves por la universidad.

Peñalver ejerce desde 2021 como presidente de la Universidad de Seattle, y remplazará en Georgetown, la universidad católica y jesuita más antigua del país, a Robert M. Groves, quien dirigió la institución en el último año.

“El presidente Peñalver es un líder excepcional, arraigado en la tradición católica y jesuita, que aporta una vasta experiencia en educación superior, una mentalidad global, un compromiso con la justicia social y la excelencia académica, y una visión audaz para el futuro de Georgetown”, indicó en el comunicado el presidente de la junta directiva de la universidad, Thomas A. Reynolds.

La institución, una de las más prestigiosas en el mundo y que está ubicada en Washington D.C., destacó en el anunció la formación de Peñalver como jurista, y recordó que antes de su recién nombramiento también ejerció como decano de la Facultad de Derecho de Cornell.

El abogado se convirtió en el primer decano latino de una facultad de derecho de la Ivy League y posteriormente fue el primer presidente latino de la Universidad de Seattle.

Peñalver se crió en una familia católica en el estado noroccidental de Washington, después de que su padre emigrase a Estados Unidos en 1962 desde Cuba. Su madre es hija de migrantes suizos que se dedicaron a la producción lechera en Washington.

Entre otros cargos, Peñalver también trabajó como asistente legal del juez Guido Calabresi, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, y del juez de la Corte Suprema John Paul Stevens.EFE

“Espero trabajar con los estudiantes, profesores, personal, ex alumnos y amigos de Georgetown para profundizar el impacto de la universidad en nuestro país y en nuestro mundo”, sentenció Peñalver en el comunicado.