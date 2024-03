Gerardo Martino: “La mejor manera de complicarnos contra Nashville es hacer especulación”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del Inter Miami, advirtió, en la víspera de la vuelta de los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf, que el equipo liderado en el campo por Lionel Messi no debe especular con el 2-2 en la ida que sacaron en el campo del Nashville.

“La mejor manera de complicarnos el partido es hacer algún tipo de especulación con esos dos goles de visita. Creo que, al contrario, la mejor manera es salir a buscar el partido, que es lo que naturalmente sentimos”, dijo en una rueda de prensa.

Inter Miami recibirá a Nashville este miércoles a partir de las 20.15 horas (00.15 GMT). Este torneo internacional tiene el aliciente extra de que es una vía de entrada para el Mundial de Clubes de la FIFA.

El conjunto de rosa viene de registrar su primera derrota de la temporada, un 2-3 frente al Montreal el pasado domingo en liga en el que Messi no jugó por rotaciones y Luis Suárez y Sergio Busquets solo saltaron al encuentro en la segunda parte.

Martino confirmó este martes que tiene “a todos los jugadores a disposición” más allá de los que arrastran lesiones de larga duración pero no desveló si apostará por una defensa de cuatro o una línea de cinco para este duelo.

El Nashville le trae buenos recuerdos al Inter Miami puesto que el equipo de Florida conquistó el año pasado el primer título de su historia venciendo a este conunto en los penaltis de la final de la Leagues Cup.

No obstante, el equipo de la capital del country, que encabeza Hany Mukhtar (MVP de la MLS en 2022), también ha puesto en serias dificultades al Inter Miami con tres empates en tres encuentros desde que llegó Messi a la MLS (incluyendo el que se resolvió en penaltis).

“No se me ocurre que se presente un partido (contra el Nashville) diferente a cualquiera de los que hemos disputado”, opinó Martino.

“Parejo, con los dos equipos intensos y que buscan cada uno a su manera hacer daño”, elaboró antes de destacar que la circulación rápida de balón, ser “precisos” y no tener “pérdidas inadecuadas que provoquen salidas rápidas del rival” son algunas cuestiones fundamentales para el Inter Miami en este encuentro.