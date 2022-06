Gerente de San Francisco 49ers dice que sería tonto si cambia a Deebo Samuel

Redacción Deportes, (EFE).- El gerente general de los San Francisco 49ers, John Lynch, dijo que sería un tonto si decidiera cambiar al receptor Deebo Samuel a otro equipo en esta agencia libre.

“Bueno, no lo hemos cambiado y, he usado la palabra para decirlo, sería un tonto si lo cambiara. Así que sí, Deebo será parte de los 49ers esta temporada”, sentenció el directivo en entrevista.

La polémica con Deebo Samuel empezó luego del partido por el campeonato de la Conferencia Nacional que San Francisco perdió ante los campeones Los Angeles Rams en enero pasado.

Días después de ese duelo el receptor borró de sus redes sociales todas las fotografías en las que vestía ropa con el escudo y los colores de los 49ers.

En marzo John Lynch aseguró que su oficina ya trabajaba en una extensión de contrato para el jugador, quien en 2021 fue líder en yardas por aire del equipo del entrenador Kyle Shanahan con 1.405 en 77 recepciones y seis anotaciones.

Además de su capacidad en el ataque aéreo, Samuel fue determinante en el juego terrestre con 59 acarreos para 365 yardas y ocho anotaciones.

Deebo Samuel es el primer jugador en la historia de la NFL en tener más de 1.400 yardas por recepción y más de 300 por tierra en una temporada.

El nacido en Inman, Carolina del Sur, no se presentó a los entrenamientos voluntarios del equipo de hace un par de semanas, pero se espera que esté listo para las prácticas obligatorias que comienzan el próximo 13 de junio.

En caso de no presentarse para esta fecha el receptor recibiría una multa por parte de los 49ers.

No sólo Lynch ha platicado con Samuel, también Kyle Shanahan ha mantenido contacto con el jugador, aunque no ha querido revelar los avances de éstas.

“Nada ha cambiado hasta el momento. Son conversaciones que tenemos con Deebo y tal vez algunas más que saldrán eventualmente, pero ahora no es el momento de compartirlo”, explicó Shanahan hace un par de semanas.