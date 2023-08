Gian Marco convida a Rubén Blades y a otras figuras de la música latina a su nuevo álbum

Miami, (EFE).- El cantautor peruano Gian Marco, que lanzó “Aun me sigo encontrando”, un dueto con el panameño Rubén Blades que es el primer sencillo del que será el álbum número 17 de su carrera, se siente “muy afortunado” por seguir “cortando tickets”, según dice a EFE.

“Cortar tickets es algo muy importante porque vale la pena tocar un disco en vivo. Es tan bonito tocar en vivo, es tan bonito decirle a la gente que lo que haces es cierto”, subraya en una entrevista al hablar de l gira que iniciará en septiembre, solo unos días después de la salida del sencillo con Blades.

Asentado en Miami por segunda vez, Gian Marco, de 53 años, ha sido un seguidor de Blades y su música desde siempre, pero incluso habiendo grabado una canción con él, no lo conoce personalmente, pues cada uno grabó su parte desde ciudades diferentes.

Su deseo es encontrarse pronto y darle un abrazo, subraya el tres veces ganador del Grammy Latino y muchas veces nominado, quien agradece al intérprete de “Pedro Navaja” y “Decisiones” el “hermosísimo” mensaje que le envió para decirle que aceptaba cantar con él.

El álbum que sacará Gian Marco en 2024 consta de once canciones y siete son duetos con primeras figuras de la música latinoamericana de las que aun no se ha informado, aunque el cantautor apunta que gracias a la música de uno de ellos supo a los 14 años que “podía escribir canciones”.

LUIS MIGUEL Y CHABUCA GRANDA

Gian Marco ha escrito para algunos de los cantantes más conocidos, pero le falta uno que si le diera el “sí” a uno de sus temas lo colmaría de satisfacción: el mexicano Luis Miguel.

En cuanto a cantar a dúo, su sueño hubiera sido hacerlo con Chabuca Granda, la gran dama de la canción peruana, pero falleció en 1983, así que solo cabría recurrir a la tecnología para unir las voces de ambos.

En cualquier caso le gusta compartir protagonismo con otros artistas en los discos y en el escenario y está “muy contento con lo que está pasando” con su próximo álbum y también con la gira que arrancará en septiembre en Sudamérica y en noviembre llegará a Estados Unidos.

El 9 de septiembre se presentará en Lima, su ciudad natal, y después seguirá por Santa Cruz y Cochabamba, en Bolivia.

El 16 de septiembre actuará en el importante teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde ya ha dado otros dos conciertos, y luego se presentará en Ciudad de México y en Quito, para de ahí llegar a Estados Unidos.

Autor de éxitos como “Hoy” o “Sácala a bailar”, Gian Marco empezó su carrera cantando en los bares de Lima y grabó su primer disco en 1990, pero el lanzamiento internacional le llegó con su sexto disco, grabado en Miami, adonde llegó por primera vez en el año 2000 con la finalidad de trabajar con el productor Emilio Estefan, esposo de la cantante Gloria Estefan.

Antes de eso, en Perú “hizo de todo”. “Creo que me falta hacer circo nada más. Pero la música siempre fue mi bálsamo, me rescató de muchas cosas y después de 30 años sigue siéndolo”, señala.

PERÚ Y LA POLÍTICA

Después de haberse trasladado a Miami, Gian Marco regresó a Lima, porque “tenía el sueño de crear la primera Universidad de música en el Perú”, la cual abrió sus puertas en 2010 y fue su “aportación” al país donde nació además de varios proyectos sostenibles.

Sobre la música en Perú, dice que la industria se desarrolló mucho más en países como Colombia, Argentina y Brasil y a que su país le han “costado mucho” las dictaduras, las guerras internas, el terrorismo y la corrupción.

Menciona como un caso exitoso de internacionalización de su música a Colombia, “porque se lo propusieron, porque tuvieron las oportunidades y porque aprovecharon la puerta abierta y dijeron por aquí es”, dice.

Gian Marco confiesa que alguna vez pensó en entrar en política, aunque luego lo desestimó, aunque sigue involucrado en contribuir al bienestar de sus compatriotas.

“Prefiero mil veces contribuir a proyectos sostenibles, porque hay otra gente que sí tiene la pasta y el estómago para meterse en un Congreso, para estar peleando con diferentes entidades, para estar haciendo proyectos de ley”, dice.

Ana Mengotti