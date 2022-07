Gilberto Santa Rosa lanza tema que gira con humor una separación amorosa

San Juan, (EFE).- El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa estrenó su nuevo tema, “For Sale”, el cual gira con humor la difícil situación que puede enfrentar una pareja al separarse y se deshace de pertenencias de valor sentimental.

“Todos hemos conocido a alguien, que después que termina con su pareja, decide vender esos objetos que le recuerdan la vida de pareja o que ya simplemente no necesitan”, aseguró Santa Rosa en un comunicad de prensa.

“Pero, hay cosas que no tienen que estar presentes para uno recordar esos momentos que, de alguna forma u otra, fueron significativos. Le presentamos al público este divertido tema que ve con cierto humor ese proceso de cerrar ciclos”, añadió.

Traducida al español en “para la venta”, la canción fue escrita por el cantautor español Alejandro Sanz y el colombiano Carlos Vives, según se informó en un comunicado de prensa difundido por los representantes de Santa Rosa.

Para lograr que la canción tuviera ese estilo particular que distingue a Santa Rosa, este se armó de la inventiva de su cómplice Ramón Sánchez para el arreglo musical de “For Sale”.

Las notas agudas de las trompetas, los silencios y las transiciones acompasadas hacen del tema uno perfecto para el exigente publico bailador de salsa, explica el comunicado.

“Me complace poder entregarle este sabroso tema, sobre todo porque en este momento histórico que vivimos, siempre nos hace falta un poquito de buen humor y,¡qué bueno!, que esta profesión es tan versátil, que me permite hacerlo a través de la música”, abundó Santa Rosa.

El llamado “Caballero de la salsa” dijo además que el tema “For Sale” lo incluirá en su próximo disco “Debut y segunda tanda”.

Santa Rosa continuará este sábado su gira de conciertos “Camínalo” con una presentación en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.) y proseguirá el 23 de julio en Tenerife (España), 27 de julio en Montevideo (Uruguay), 29 y 30 de julio en Santiago (¡Chile) y 5 de agosto en Guayaquil (Ecuador).

La gira la finalizará el 11 de noviembre en Carmel (Indiana, EE.UU.).