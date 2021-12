Gio Savarese se reencuentra con Nueva York, donde inició sueño americano

Redacción Deportes, (EFE).- El venezolano Giovanni Savarese, entrenador del Portland Timbers, se reencontrará con Nueva York, donde hace 31 años inició su sueño americano, al recibir hoy sábado en la final de la MLS al New York City FC.

Savarese, según contó en Coaches’ Voice, llegó desde Venezuela con 19 años a Nueva York sin hablar inglés, pero convencido por un amigo de que podía conseguir una beca universitaria por jugar fútbol.

Tras persuadir a su padre, Savarese fue a Nueva York y consiguió que dos universidades se fijaran en él, al final se decidió por Long Island University en donde estudió mercadotecnia.

A partir de ese momento, Nueva York ha formado parte su carrera. Primero fue miembro del MetroStar, uno de los fundadores de la MLS en 1996 y en el que brilló como delantero.

Después, en 2012, su primera oportunidad en el banquillo fue en la segunda etapa del New York Cosmos, con el que jugó cinco finales y ganó tres títulos en la National American Soccer League, una categoría inferior a la MLS.

En 2021, la vida lo volvió a poner enfrente de Nueva York al enfrentar al equipo de la ciudad, el New York City FC, ante el que buscará su primer título como técnico en la Liga estadounidense, y el segundo con Portland, con el que en 2020 ganó el MLS is Back, un torneo rápido que se jugó después de la pausa por la pandemia.

Comandado por el chileno Felipe Mora, máximo anotador de Portland en la fase regular con 11 dianas, los colombianos Dairon Asprilla, Santiago Moreno y los hermanos Diego y Yimmi Chará, los Timbers fueron el cuarto lugar en la conferencia oeste en la fase regular.

En la fase final, los de Savarese eliminaron en los cuartos de final al Minnesota United FC, en semifinales al Colorado Rapids, líder del oeste, y se coronaron campeones de su división al vencer al Real Salt Lake.

Sin embargo, Savarese tendrá enfrente a un New York City FC, liderado por el argentino Valentín Castellanos, el campeón de los goleadores de la MLS con 19 anotaciones.

El City, que debuta en una final de Liga, también cuenta con otras figuras latinas como el paraguayo Jesús Medina, el peruano Alexander Callens y el argentino Maximiliano Morález.

El noruego Ronny Deila, estratega del City, tiene la responsabilidad de darle su primer campeonato de la MLS a un equipo de Nueva York. El que más cerca ha estado es el New York Red Bulls, que perdió una final en 2008.

Para llegar a la final, el New York City FC finalizó en el cuarto lugar de la clasificación del este, eliminó en los cuartos de final al Atlanta United, en semifinales al mejor equipo de la fase regular, el New England Revolution, y conquistó su conferencia a expensas del Philadelphia Union.