Giulia Orlandi: “No hay discriminación en el tenis, pero no estamos 50-50”

Guadalajara (México), (EFE).- La vicepresidenta de la WTA Giulia Orlandi aceptó que no existe discriminación en el tenis entre hombres y mujeres, pero falta trabajo para conseguir el equilibrio total, una de las prioridades de la organización.

“No hay discriminación en el tenis, pero todavía no estamos 50-50 con los hombres, como merecemos; trabajamos con la ATP para que el tenis sea un deporte con igualdad, mismos derechos y condiciones; la situación es parecida, pero en algunos torneos debemos ajustar el ‘price money’ (bolsa de premios), dijo a EFE.

Orlandi recordó que el tenis es el deporte más importante de mujeres, el de más inversiones y a punto de cumplir 50 años, la WTA, organización que agrupa a las tenistas profesionales, mantiene su vitalidad.

“Tuvimos problemas por la COVID, aunque en el 2021 hemos conseguido jugar y este 2022 ha sido un año normal de calendario. Estamos saliendo del virus, hemos hecho una campaña de vacunación y de inversión muy fuerte; se ha hecho un trabajo increíble para mantener la salud en el tour”, reveló.

La dirigente del tenis femenino aseguró que hay ilusión por el 50 aniversario de la WTA, en el 2023, y prometió sorpresas.

Al referirse a la parte competitiva, elogió a las jóvenes jugadoras, que muestran calidad y han tomado el relevo de las grandes campeonas retiradas.

“Estamos en un momento de salida de las veteranas. La jóvenes están asumiendo; es un año de transición y hay varias chicas jugando súper bien. Aquí en Guadalajara tenemos a casi todas, Coco Gauff, Liudmila Samsonova, Elena Rybakina, ganadora de Wimbledom, Belinda Bencic y Paula Badosa, entre otras”, observó.

Según Orlandi, cada joven en crecimiento tiene su personalidad, posee fortalezas y hay que ver si alguna sobresale y va por el número uno del ránking, en poder de la polaca Iga Swiatek, quien ha tenido un año fantástico.

Al referirse a la historia del tenis de mujeres, la dirigente de a WTA recordó que es tan rica que los dos tenistas con más ‘Grand Slam’ ganados son mujeres, Margaret Court (24) y Serena Willimas (23), además de que Stefi Graff tiene 22, la misma cantidad del español Rafael Nadal, máximo ganador de hombres.

“Estamos contentas con esos récord. En el pasado reciente hemos tenido jugadoras que han logrado hazañas increíbles, ahí están Serena Williams, Stefi Graff, Mónica Seles, Gabriela Sabatini, estamos orgullosas de ellas”, agregó.

Sobre las jugadoras españolas, recordó que en el pasado Arantxa Sánchez y Conchita Martínez lograron que el tenis se volviera popular en España y son muy respetadas por la WTA.

“Aratxa y Conchita desarrollaron el tenis en España. Ahora es un honor tener a Garbiñe Muguruza, que ya fue la número uno, y a Badosa, que está en su máximo nivel en espera de llegar a lo más alto. Paula tiene el potencial para llegar al número uno, necesita un equilibrio de muchas cosas, pero puede”, dijo.

La WTA celebra esta semana en Guadalajara el último Master 1.000 de la temporada, previo al torneo de Maestras, que se celebrará en Forth Worth, del 31 de octubre al 7 de diciembre.

Giuglia Orlandi se refirió a la dureza de su deporte, en el que no solo se necesita fuerza física, sino mental, lo cual explica que muchas jugadoras asistan a consultas con sicólogos.

“El deporte tiene una parte importante en la cabeza. No es una cosa nueva. Antes las tenistas igual iban al sicólogo, pero no lo decían. Es un soporte importante en la vida de las jugadoras del top, un elemento tan importante como la parte física”, concluyó.