Glasnow culpa a las Grandes Ligas de su lesión

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Después de que le diagnosticaran un ligamento colateral cubital parcialmente desgarrado y una distensión del tendón flexor, el lanzador diestro de los Rays de Tampa Bay, Tyler Glasnow, habló sobre la represión de sustancias extrañas de las Grandes Ligas.

El serpentinero dijo que, antes de la iniciativa de las Mayores, dejó de usar protector solar, la única sustancia extraña que dijo que había usado, hace dos aperturas, y se sintió dolorido al día siguiente debido a la necesidad de ajustar el agarre a la bola.

Hizo lo mismo en la salida del lunes contra los Medias Blancas de Chicago y luego sintió que algo “estalló” en su brazo.

“Cambié mi agarre de bola rápida y mi agarre de bola curva, tuve que poner mi bola rápida más profundamente en mi mano y agarrarla con más fuerza. En lugar de sostener mi bola curva en la punta de mis dedos, tuve que clavarla más profundamente en mi mano, dijo un Glasnow en videoconferencia con reporteros.

Agregó que “Me estoy asfixiando con todos mis lanzamientos”.

Glasnow dejó el juego del lunes por la noche después de cuatro entradas.

Dijo que entiende lo que las Grandes Ligas tratan de hacer para eliminar el Spider Tack y otras sustancias pegajosas, pero dijo que el problema es que quiere hacerlo a mitad de temporada y eliminar todo de una vez.

A los equipos de las Mayores se les informó el martes que a partir del 21 de junio los lanzadores estarán sujetos a controles aleatorios y podrían enfrentar expulsiones, multas y suspensiones si se les encuentran sustancias extrañas a ellos o en sus manoplas.

Glasnow dijo que se hablaba hace un par de semanas de que eliminar cualquier cosa que ayude al agarre de los lanzadores podría conducir a un aumento de las lesiones.

“Para mí, eso suena tonto”, dijo Glasnow.

“Eso suena como una excusa que un jugador usaría para asegurarse de que pudiera usar material pegajoso. Lancé a los Nacionales … Lo hice bien. Me desperté al día siguiente y estaba adolorido en lugares que ni siquiera sabía que tenía músculos”.

“Al despertar después de ese comienzo, pensé, ‘Esto está mal”, recordó Glasnow.

“Algo es extraño aquí. Ese mismo sentimiento persiste durante toda la semana. Entro en mi inicio (el lunes) y ese mismo sentimiento (está ahí), estalla o lo que sea que le haya pasado a mi codo. Lo siento. Algo sucedió.

Dijo que ese tipo de medidas deben hacerse en la temporada baja. “Danos la oportunidad de adaptarnos. Pero acabo de lanzar 80 entradas, luego me dices que no puedo usar nada a mediados de año. Tengo que cambiar todo lo que he estado haciendo toda la temporada. Les digo que realmente creo que por eso me lastimé”.

