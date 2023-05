Gloria Trevi cautiva a miles: éxito rotundo en Perú y Chile con su gira “Isla Divina”

Miami, (Notistarz).- La cantante mexicana Gloria Trevi confirma que es una de las exponentes pop más importantes de los últimos tiempos, al agotar las localidades de los conciertos que tuvo este fin de semana en Perú y Chile.

Este fin de semana, la cantautora sumó dos shows sold out en el Movistar Arena de Chile y Arena 1 de la Costa Verde en Lima, Perú con su gira “Isla Divina” con la cual hace un repaso por lo mejor de su carrera, la cual comenzó cuando era una adolescente al lado del productor Sergio Andrade.

Con su más reciente show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, su concierto en Chile y Perú en menos de cinco días, Trevi reunió a más de 45 mil fanáticos que cantaron junto a ella por más de dos horas, un repertorio de más de 25 canciones que incluyen los éxitos más grandes de su trayectoria y sus éxitos más recientes.

Gloria Trevi ha realizado un total de 10 sold out de su “Isla Divina World Tour” en el Auditorio Nacional para concluir esta gira internacional que comenzó el año pasado y con la que ha reunido a 100 mil personas en el recinto.

Debido a su gran éxito, la cantautora, originaria del estado de Nuevo León, anunció una nueva y última fecha en el Auditorio el próximo 24 de junio, para ofrecer un concierto especial que la confirma como la artista femenina con más funciones en este escenario, gracias a sus 38 presentaciones desde 1991.

Con el objetivo de ser una experiencia catártica ante las dificultades de la vida actual, esta producción cuenta con gran despliegue tecnológico, que incluye pantallas, efectos especiales, juegos de luces y cinco cambios de escenografía y vestuario, en las que su protagonista transita de una playa paradisíaca hacia las profundidades del mar, mientras es acompañada por múltiples bailarines, músicos y coristas.

El repertorio está integrado por 25 canciones que ofrecen un recorrido por las más de tres décadas de trayectoria de la cantautora. Los temas van desde sus clásicos de los años 90 hasta sus éxitos recientes, entre ellos, Todos me miran, El favor de la soledad, Vestida de azúcar y No querías lastimarme.