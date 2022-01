Gloria Trevi es “adicta al amor” en su estreno “La recaída”

* La cantante anuncia gira mundial “Isla Divina”

Miami, (Notistarz).- Al mejor ritmo de flamenco la estrella mexicana Gloria Trevi, lanza su primer estreno musical del año “La recaída”, una fusión de sonidos magistrales para contar una historia de desamor.

“La recaída” es un tema de desamor, en donde Gloria Trevi es adicta al amor, a un hombre en particular, quien aun sabiendo que no le conviene y no debe seguir viéndolo, al final siempre recae en él como si éste fuera una adicción. Así como termina la canción, “¿Qué tanto daño puede hacerme un shot?”.

El sencillo y video musical cuenta con la participación del reconocido coreógrafo, modelo y bailaor Timo Nuñez, quien ha trabajado con personalidades tales como Debbie Allen, Jennifer Lopez y Selena Gomez, entre otros.

El tema bajo el sello de Universal Music Latino, fue producido por Yofred y compuesto por Gloria Trevi y Marcela de la Garza. Es una propuesta que incluye sonidos típicos del baile de Flamenco tales como las palmas, el zapateo y los jaleos.

Este nuevo sencillo continúa el trabajo que ha estado realizando Gloria Trevi desde el año pasado: apostar por nuevos sonidos en su repertorio musical y traerle algo nuevo a su público, sin dejar atrás su sello característico.

El video musical de la canción- que estuvo bajo la dirección de Pablo Croce, sigue la línea de la canción y comienza con Gloria Trevi tomando un shot de tequila junto al hombre que no debe seguir viendo.

El audiovisual – que fue filmado en el tradicional Teatro Faena en la ciudad de Miami- gira en torno a la recaída de amor de Gloria Trevi; luego del shot todo se detiene para entrar en la mente de la artista y ver cómo este hombre la seduce.

En ese momento, todo el ambiente se transforma en una Peña Flamenca, en donde el hombre, que es el reconocido bailaor Timo Nuñez, bailará con toda su sensualidad y la fuerza del flamenco. Más adelante, Gloria se deja envolver en el baile y la magia que él le transmite volviendo a recaer en él una vez más.

La cantautora mexicana cerró el año pasado con su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría “Mejor Canción Pop” por “La Mujer”, en colaboración con la artista chilena, Mon Laferte.

Gloria Trevi sigue con sus éxitos “Nos volvimos locos” junto a Guaynaa, y “Ensayando Cómo Pedirte Perdón”, que suman más de 16 millones de reproducciones combinadas sólo en Spotify.

Los representantes de la súper estrella mexicana, informaron que preparan la próxima gira mundial, Isla Divina, que incluye Estados Unidos, además de varios países de América Latina y Europa. Esta gira la iniciará en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, con su primer show este 20 de enero, cuya boletería está agotada.

De forma paralela, Gloria Trevi ofrecerá en su tienda virtual mascarillas alusivas a “La recaída”, incluidas en “una nueva colección de piezas especialmente curadas por La Trevi para sus leales Trevilanders”, señalaron los representantes.