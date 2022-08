Gloria Trevi inicia en Puerto Rico gira por EEUU y actuará en Miss Universe

San Juan, (EFE).- La cantante mexicana Gloria Trevi iniciará el próximo sábado en Puerto Rico su gira estadounidense “Isla Divina World Tour”, y dos días antes actuará en el certamen de belleza local Miss Universe.

La gala final de Miss Universe Puerto Rico 2022 tendrá lugar el jueves 11 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan, donde Trevi protagonizará la apertura musical interpretando algunos de sus éxitos.

Dos días más tarde, el sábado, ofrecerá un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de la isla, con el que arranca su gira “Isla Divina World Tour”, que la llevará a más de 40 ciudades de Estados Unidos.

Según el comunicado de sus representantes, el público disfrutará de un espectáculo sin precedentes, que incluirá al menos 25 grandes éxitos de la cantante mexicana y contará con más de 12 cambios de vestuarios.

“Hay nostalgia. Me encanta mucho la vibra y energía de la gente de Puerto Rico. Muchas canciones e historias que se han contado allí. He trabajado con mucha gente de la isla y sé que es un lugar que me va a dar la bendición”, dijo Trevi.

En los pasados meses, la artista ha realizado tres giras simultáneas: “Isla Divina”, “Trevi Hits” y “Valientes”, junto a la española Mónica Naranjo.

El pasado fin de semana, Trevi logró un lleno total en su concierto junto a Mónica Naranjo en el festival Starlite Catalana Occidente, que tuvo lugar en la ciudad de Marbella (España).

A finales de abril pasado, la mexicana cerró un silencio discográfico de tres años con la publicación su nuevo álbum, “Isla Divina”, que cuenta con la colaboración de artistas como Mónica Naranjo y el puertorriqueño Guaynaa.

En el año 2000, Trevi fue detenida y pasó tres años en prisión bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores, aunque finalmente fue absuelta y recuperó la libertad.