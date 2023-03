GM ofrece bajas incentivadas a sus empleados de EE.UU. para reducir plantilla

Washington, (EFE).- General Motors (GM) ofreció este jueves a la mayoría de sus empleados asalariados en Estados Unidos, desde administrativos hasta comerciales, gestores y otros profesionales, bajas incentivadas para acelerar la reducción de plantilla en el país.

La oferta a gran parte de los 58.000 trabajadores asalariados de GM en Estados Unidos ha sido realizada en una carta enviada este jueves por la consejera delegada de la compañía, Mary Barra, a sus empleados.

GM también ofrecerá bajas incentivadas a algunos ejecutivos fuera de Estados Unidos. Los trabajadores de las plantas de montaje no están incluidos en el programa.

El mayor fabricante de automóviles estadounidense no reveló el número de puestos de trabajo que quiere eliminar con las bajas incentivadas.

En la carta, Barra señaló que el “programa de bajas voluntarias” está pensado para acelerar el ritmo de bajas en Estados Unidos y evitar en el futuro “acciones involuntarias” por parte de la empresa para reducir la plantilla.

Los trabajadores que llevan al menos cinco años en GM en EE.UU. pueden acogerse al programa. El plazo de la oferta se cumple el 24 de marzo.

GM está ofreciendo un mes de salario por cada año trabajado hasta un máximo de 12 meses.

En documentos presentados hoy ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) GM especificó que prevé gastar en el primer semestre de 2023 unos 1.500 millones de dólares en el programa de bajas incentivadas.

El fabricante de automóviles explicó hoy en un comunicado que la reducción de los costes permitirá aumentar la rentabilidad por cada vehículo fabricado en un momento de creciente competitividad en el mercado.

A finales de febrero, el periódico The Detroit News ya reveló que GM eliminaría unos 500 puestos de trabajo a pesar de que en 2022 tuvo unos beneficios netos de 9.934 millones de dólares.

En enero, el director financiero de GM, Paul Jacobson, dijo que la compañía quería reducir sus costos en unos 2.000 millones de dólares durante los próximos dos años pero que el fabricante no recurriría a despidos sino que no renovaría las bajas en la compañía.

El fabricante de automóviles cuenta con unos 86.000 empleados asalariados (de los que unos 58.000 están en Estados Unidos) y unos 81.000 empleados de factoría en todo el mundo.