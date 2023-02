Gobernador Abbott y comités fronterizos de Texas abordan tema de seguridad fronteriza

•En Weslaco

Por José Luis B Garza

Weslaco.- El gobernador Greg Abbott organizó el martes una mesa redonda y conferencia de prensa con el senador estatal Brian Birdwell y el representante estatal Ryan Guillen, así como los funcionarios de la Operación Estrella Solitaria en Weslaco, sobre los esfuerzos de seguridad fronteriza del estado luego que se designara la semana pasada la seguridad fronteriza como un “Tema de emeregencia” para esta sesión legislativa.



“Estoy orgulloso de estar aquí hoy con el senador estatal Birdwell y el representante estatal Guillen, para que puedan ver de primera mano el trabajo que están haciendo los valientes hombres y mujeres de la Operación Estrella Solitaria y para que podamos revisar los planes para los próximos dos años”, dijo Abbott.

“El año pasado, vimos el mayor número de inmigrantes ilegales jamás aprehendidos al cruzar nuestra frontera. Texas sigue tomando la iniciativa. Los texanos, así como nuestros conciudadanos, están furiosos por la anarquía causada por las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden. Es por esto que declaré la seguridad fronteriza un tema de emergencia en esta sesión legislativa para abordar esto rápidamente y ser más proactivo. Hoy estamos enviando un mensaje: Si usted viene hacia los Estados Unidos y está pensando cruzar la frontera por el estado de Texas, ha escogido el estado equivocado para intentar entrar. Vamos a hacer todo lo que podamos para mantenerle fuera de nuestra frontera y de nuestro país.”



“El estado de Texas está ciertamente en una situación difícil, tenemos 1,200 de las 1,900 millas de frontera internacional con México”, dijo el senador estatal Birdwell. “Bajo el liderazgo del gobernador Abbott y la Operación Estrella Solitaria estamos haciendo que nuestros oponentes beligerantes en los carteles paguen un precio por vender sus productos en el estado de Texas. Agradezco al gobernador por su liderazgo, porque simplemente no podemos permitir que el pueblo de Texas -sus propiedades y sus vidas- sea entregado a la misericordia de los carteles.”



“Como residentes fronterizos y texanos, esperamos comunidades seguras y ordenadas”, agregó, por su parte el representante estatal Guillén. “Aunque nuestro gobierno federal no parece estar totalmente interesado en hacerlo, el Estado de Texas, con el liderazgo del gobernador Abbott, está comprometido a poner orden en la frontera.

“Estamos comprometidos —dijo—a evitar que la violencia se extienda, poner orden en nuestro sistema de inmigración roto, y mantener el fentanilo y otras sustancias ilícitas fuera de nuestras calles. Espero trabajar con el gobernador Abbott, el senador estatal Birdwell, el vicegobernador Patrick, el presidente de la camera de representantes Phelan y mis compañeros en la Cámara de Representantes y el Senado para hacerlo.”



El gobernador también estuvo acompañado por el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en ingles), Steve McCraw; el adjunto general del Departamento Militar de Texas, Thomas Suelzer, y el Zar fronterizo, Mike Banks.

Durante la mesa redonda, el gobernador y los líderes estatales describieron las estrategias de expansión de Texas para fortalecer nuestra frontera sur y las acciones legislativas necesarias para continuar financiando la histórica defensa estatal de la frontera en ausencia del presidente Biden.

El senador Birdwell, presidente del Comité Senatorial de Seguridad Fronteriza, y elrepresentante estatal Guillén, presidente del Comité de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional y Seguridad Pública, también dialogaron con el Gobernador Abbott y el liderazgo de la Operación Estrella Solitaria sobre la eliminación del Título 42 por parte de la Administración Biden y los inminentes impactos devastadores en las comunidades de Texas.



Se dieron detalles sobre las medidas que el gobernador Abbott ha tomado “ medidas sin precedentes para fortalecer la frontera “, tras la inacción del gobierno federal, incluyendo:

• Conseguido $4 mil millones en fondos para los esfuerzos de seguridad fronterizo de Texas

• Lanzando la Operación Estrella Solitaria y desplegó a miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas

• Contratando el primer zar fronterizo de Texas para supervisar la seguridad fronteriza

• Tomando medidas de acuerdo para ayudar a las comunidades fronterizas, incluyendo el traslado en autobús de miles de migrantes a Washington D.C., Nueva York, Chicago y Filadelfia

• La designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas para mantener a los texanos seguros en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo

• Arrestando y encarcelando a criminales que están invadiendo o cometiendo otros delitos estatales a lo largo de nuestra frontera sur

• Emitiendo una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a devolver inmigrantes ilegales a la frontera en las aduanas

• Asignando recursos para adquirir 1,700 paneles de acero sin usar para construir el muro fronterizo en Texas

• La firma de una ley para facilitar el procesamiento de contrabandistas que traen personas a Texas

• La firma de 15 leyes contra la trata de personas en Texas

• La firma de una ley que mejora las sanciones para la fabricación y distribución de fentanilo

• La emisión de una declaración de desastre para la crisis fronteriza

• La emisión de una orden ejecutiva que impida que entidades no gubernamentales transporten inmigrantes ilegales

• Memorandos de entendimiento entre el estado de Texas y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para mejorar las medidas de seguridad fronteriza en sus estados que impedirán la inmigración ilegal de México a Texas

• La activación del Centro Conjunto de Operaciones de Seguridad Fronteriza y la dirección del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento Militar de Texas y la División de Manejo de Emergencias de Texas para coordinar la respuesta de Texas para fortalecer la frontera