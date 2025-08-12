Gobernador de California advierte a Trump de no jugar con el mapa congresional de EEUU

Los Ángeles, (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió al presidente estadounidense Donald Trump y a los gobernadores republicanos de que pongan fin a sus planes de redistribución de distritos, o se verá obligado a hacer lo mismo en el estado para detener la avanzada conservadora.

En una carta dirigida al mandatario, Newsom avisó a Trump que está “jugando con fuego” al intentar adelantar la redistribución de distritos congresionales para retener la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del próximo año.

El presidente ya abrió un campo de batalla en Texas, donde los republicanos quieren asegurar al menos cinco escaños adicionales, lo que ha desatado una revuelta demócrata.

Republicanos en estados como Ohio también estarían considerando seguir los pasos de Texas, como parte del plan de Trump, lo que originó una respuesta de los estados demócratas para adelantar sus mapas congresionales, que generalmente se realizan cada 10 años, basados en las cifras del censo.

La mejor oportunidad de balancear los rediseños para el partido azul está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

En su misiva al presidente estadounidense, Newsom dijo que California “no puede quedarse de brazos cruzados” mientras Texas y otros estados liderados por el Partido Republicano buscan realizar una redistribución de distritos.

“Si no se retiran (los proyectos), me veré obligado a liderar un esfuerzo para rediseñar los mapas en California y así compensar la manipulación de los mapas en los estados republicanos”, declaró Newsom.

El gobernador demócrata, quien se perfila como una opción para la presidencia estadounidense en 2028, ha indicado que, si los republicanos cancelan sus iniciativas, con gusto California hará lo mismo, y “la democracia estadounidense se beneficiará de ello”.

En su carta, Newsom afirmó que los mapas de distritos deben ser elaborados mediante “esfuerzos independientes y liderados por la ciudadanía” como se ha implantado en el llamado Estado Dorado.

Desde 2010 la responsabilidad de los mapas congresionales está bajo la jurisdicción de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California (CCRC), una entidad independiente que utiliza los nuevos datos del censo para redefinir los límites de los distritos del Congreso, el Senado estatal, la Asamblea estatal y la Junta Estatal de Igualación.

La Casa Blanca no ha respondido públicamente a la misiva de Newsom.