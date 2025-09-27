Gobernador de California tacha de “abominable” discurso de Trump contra energías verdes

Los Ángeles, (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, calificó de “abominación” los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde calificó de “estafa” al cambio climático y afirmó que la energía verde era “un fraude”.

Newsom tildó de “vergonzosa” la afirmación de Trump de que el consenso científico sobre el calentamiento global fue creado por “gente estúpida”.

El gobernador cargó contra el mandatario en el evento Climate Forward convocado por The New York Times, como parte de Climate Week NYC, un evento aledaño a la Asamblea al que el demócrata asiste para reforzar el compromiso de California con la lucha contra el cambio climático, en contraste con las medidas tomadas por el Ejecutivo estadounidense.

“Este ‘cambio climático’ es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo”, dijo Trump este martes en la Asamblea.

El mandatario aseguró que la lucha por el cambio climático le ha “costado fortunas” a los países, y anticipó que los gobiernos van a fracasar si siguen invirtiendo en esos programas.

Un mensaje totalmente opuesto al que ha llevado Newsom a Nueva York: “California es un socio estable y confiable en la crisis climática y la protección de nuestro medio ambiente”, resaltó el gobernador demócrata.

La secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA), Yana García, dijo a EFE que el estado ha sido un experimento “exitoso” de cómo se pueden tener regulaciones para detener el impacto del cambio climático y ser una economía que se ha posicionado como la cuarta a nivel mundial.

“Específicamente, hemos visto que entre el 2002 y el 2022 la contaminación por gases invernadero cayó un 20 %, mientras que nuestro PIB creció un 78 % en ese mismo periodo, lo que demuestra que hay una relación entre reducir las emisiones y una buena economía, algo contrario a lo que dice el presidente Trump”, indicó la funcionaria.

García señaló que en esta semana California ha reforzado y logrado acuerdos con otros gobiernos estatales de EE.UU. y países aliados como Brasil en la lucha contra el cambio climático.

También destacó que el estado ha respondido a los recortes en fondos y las trabas impuestas por la Casa Blanca con diferentes estrategias, desde la legal hasta el respaldo de los votantes.

En este sentido, Newsom hoy también criticó a los legisladores republicanos y los líderes corporativos por no enfrentarse a Trump en este tema.