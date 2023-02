Gobernador de Nuevo León viajará a Texas para anuncio de Tesla en México

Monterrey (México), (EFE).- El gobernador del norteño estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, informó este martes que viajará a Austin, Texas (EE.UU.), a invitación del magnate Elon Musk para el anuncio oficial el miércoles de la planta de autos eléctricos de Tesla que se instalará en la entidad.

“Nos vamos a Austin hoy en la noche. Estamos muy contentos de que Elon Musk nos invitó al Investor Day, que empieza mañana a las 11 de la mañana (17.00 GMT), y ya me dijeron que mañana van a mostrar un render de cómo quedaría la ‘gigafactory’ más grande del mundo en Santa Catarina”, dijo.

El mandatario estatal del, opositor Movimiento Ciudadano (MC), agradeció en declaraciones a la prensa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard “y a todos los que colaboraron y construyeron para que se diera este gran proyecto, esta gran inversión que será histórica, a todos muchas gracias desde Nuevo León”.

La planta de Tesla en la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más poblada del país, será la primera de esta empresa en Latinoamérica.

Las declaraciones de García se producen después de que López Obrador confirmó en su rueda de prensa matutina que Tesla pondría su planta en Nuevo León, estado fronterizo con Texas, tras su llamada el lunes con Musk y meses de pugna política para definir la sede de la inversión.

Funcionarios federales pretendían que Tesla se instalara cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria de López Obrador para la capital mexicana, pero Musk visitó desde octubre pasado Nuevo León, estado gobernado por la oposición.

Incluso, López Obrador había avisado la semana pasada que no daría los permisos a Tesla para Nuevo León por la escasez de agua que afronta la región.

García dijo que por ahora no sabe cuándo se colocará la primera piedra del proyecto, en el municipio de Santa Catarina, pero desea que sea a la brevedad.

“Sí queremos arrancar lo más pronto posible. Depende de la empresa, pero haremos todo para que sea muy rápido”, indicó.