Gobernador de Sinaloa se deslinda de reunión que resultó en la captura del Mayo

Ciudad de México, (EFE).- El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó este sábado cualquier vínculo con el narcotráfico, así como de formar parte de una presunta reunión con Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, su otrora socio, que dio como resultado la captura del capo por las autoridades estadounidenses.

“No tenemos nosotros complicidad con nadie (…) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (el Mayo), pues cayó en la trampa”, expresó el gobernador, quien habló del tema en compañía del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes realizaron una gira por el estado de Sinaloa.

Su postura se da luego de que el Mayo hiciera pública una declaración en la que sostiene que fue emboscado por el hijo del narcotraficante mexicano, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, para ser llevado a los Estados Unidos, tras ser llamado a una reunión para resolver “una disputa” con el gobernador del estado de Sinaloa y el excongresista Héctor Melesio Cuén.

Además, pidió al presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de Cuén, quien según la misiva de Zambada, habría sido asesinado en el mismo lugar donde fue secuestrado el Mayo, contrario a las versiones oficiales.

El gobernador de Sinaloa señaló que estaría “más satisfecho” si se llevase una investigación con “una mayor imparcialidad”, a fin de que “no haya sospechas de ninguna naturaleza”.

“No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso”, insistió.

Sobre la presunta reunión a la que acudiría, Rocha Moya aclaró que nunca fue llamado para resolver ninguna disputa, como sostuvo el Mayo, pues incluso mencionó que estuvo fuera durante todo el 25 de julio y regresó en las primeras horas del día siguiente.

Además, posicionó que los problemas del estado que dirige se resuelven a través de las instituciones del Gobierno, al tiempo que acusó que se le busca “hacer narco a la fuerza” por ser originario de Badiraguato, cuna de importantes capos de la droga mexicanos como el Chapo o Rafael Caro Quintero, entre otros.

Dijo que este es un estigma que se tiene sobre las personas originarias de esta localidad en el norte de México y defendió que, por el contrario, las personas de Badiraguato y el estado de Sinaloa “es gente buena, trabajadora”.

Asimismo, consideró que este tipo de casos buscan manchar su imagen “y de paso” la del presidente López Obrador.

Por su parte, Claudia Sheinbaum manifestó que el apoyo al gobernador Rocha Moya se mantendrá durante su mandato, que se iniciará el próximo 1 de octubre, así como a su población en el norte de México.

“Quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, señaló.

Durante el evento, el presidente López Obrador refrendó su respaldo al gobernador de Sinaloa, mientras que lo felicitó por “dar la cara” y no esperar ni un día para aclarar las presuntas declaraciones de Zambada.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque da la cara no dejó pasar ni un día”, concluyó.