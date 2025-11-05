Gobernador de Texas amenaza con impuestos a neyorquinos que se muden al estado sureño

Austin, (EFE).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con imponer un impuesto a los neoyorquinos que se muden al estado sureño, en medio de unas elecciones a la alcaldía de Nueva York donde la posibilidad de que gane el candidato socialista Zohran Mamdani ha provocado el rechazo por parte de la derecha a nivel nacional.

En su cuenta de la plataforma X, Abbott, aliado cercano del presidente Donald Trump, escribió que “después de que las urnas cierren” impondrá un arancel del 100% a las personas que se muden desde Nueva York.

El republicano, sin embargo, no especificó cómo se implementaría esta medida, ni a qué exactamente seria el gravamen.

Texas es el estado con mayor migración interna neta de EE.UU., según datos del Censo del 2024. Casi 612,000 personas se mudaron a Texas el año pasado, mientras que unas 478,000 se fueron del estado.

Las cifras del flujo migratorio entre estados de la Oficina del Censo para 2023 muestran que California, Nueva York y Florida fueron los principales estados que enviaron personas a Texas.