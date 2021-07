Gobernador mexicano de Michoacán va al Supremo para denunciar “narcoelección”

Ciudad de México,(EFE).- El gobernador del estado mexicano de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió este lunes a la sede de la Suprema Corte de Justicia para presentar las pruebas que asegura tener sobre los vínculos entre el crimen organizado y el partido oficialista, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Como me comprometí, me encuentro ya en la Suprema Corte para hablar con Arturo Zaldívar, en su calidad de presidente de este importante poder, responsable de aplicar la justicia en el país”, indicó Aureoles antes de ser atendido en la Suprema Corte, en Ciudad de México.

El gobernador estatal, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró: “No me voy a cansar hasta que se reciban las pruebas que tengo en mi poder porque soy consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación”.

A medios de comunicación, explicó frente al edificio que también entregaría las pruebas al Senado y a la Cámara de Diputados, y posteriormente se reunirá con el fiscal general, Alejandro Gertz.

El pasado 24 de junio, el gobernador de Michoacán en el oeste del país anunció que denunciaría ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de bandas del narcotráfico en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia de México por el número de cargos a elección.

Aureoles, quien concluirá su mandato de seis años el 30 de septiembre, acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos de Morena.

El 6 de junio, Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la alianza conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), ganó la elección de gobernador por un estrecho margen frente a Carlos Herrera Tello, abanderado de la coalición opositora de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El 24 de junio, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que “lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo”.

Y el 29 de junio, Aureoles acudió a las puertas de Palacio Nacional para entregar sus pruebas a López Obrador, que no lo recibió porque aseguró que es un “asunto” que debe ver el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE).

