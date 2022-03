Gobierno de Biden puede mantener activa la norma que permite expulsar migrantes

Washington, (EFE).- El Gobierno del presidente Joe Biden puede mantener activa la norma sanitaria conocida como Título 42 para expulsar de manera expedita a los migrantes que cruzan la frontera, pero “sólo a sitios donde no sean perseguidos o torturados”, según dictaminó este viernes un tribunal.

El Tribunal Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia, en un dictamen de 32 páginas, en gran medida deja en pie la política del ex presidente Donald Trump (2017-2021) conocida como Título 42.

Estados Unidos inició el uso de esa norma en marzo de 2020 en el comienzo de la pandemia de la covid-19 tras aplicar los criterios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)que permiten la expulsión de los migrantes a quienes se considere una amenaza para la salud pública.

“Por cierto, como en la mayoría de las cosas en la vida, ningún enfoque de la covid-19 puede eliminar todos los riesgos”, señala el dictamen del Tribunal hoy.

“Pero desde una perspectiva de salud pública, sobre la base de los datos limitados que se nos han presentado, está lejos de ser claro que la orden de los CDC cumplan con algún propósito”, añadió.

Tras ratificar el dictamen de un juez federal en septiembre pasado, el fallo de hoy señala que “el Poder Ejecutivo puede expulsar a los demandantes pero sólo a sitios donde no serán perseguidos o torturados”.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha continuado usando el Titulo 42 pese a las críticas de legisladores demócratas y grupos que abogan por los migrantes.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones iniciaron querellas judiciales contra el Título 42 alegando que esa norma viola las leyes de asilo, y que los migrantes rechazados quedan en condiciones precarias y vulnerables en México.

A comienzos de 2021, el Gobierno Biden eximió de esa norma a los migrantes menores de edad que llegan a la frontera sin compañía de adultos responsables, tras un fallo judicial.

En septiembre pasado un juez federal dictaminó que no podía aplicarse el Título 42 a los grupos familiares y el Gobierno Biden presentó una apelación en el Distrito de Columbia.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) en el año fiscal 2021 se expulsaron 1.063.526 inmigrantes bajo el Título 42. En los primeros cuatro meses del año fiscal 2022 cerca de 345.000 extranjeros fueron afectados por esta política. E