Gobierno de EE.UU. trabaja a favor de una migración “humanitaria y segura”

Miami, (EFE).- La funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU. Julieta Valls Noyes señaló que el Gobierno trabaja en el desarrollo de mecanismos que propicien una inmigración “segura, ordenada y humanitaria” antes que una irregular, como lo muestran las recientes políticas implementadas por la Administración del presidente, Joe Biden.

“Solo porque tengamos relaciones tensas con el gobierno, no significa que no reconozcamos las necesidades humanitarias de la gente”, dijo Valls, vicesecretaria de la oficina de Población, refugiados y migración en el Departamento de Estado, durante la Cumbre Concordia Américas 2023 que se celebra en la Universidad de Miami (UM), en el sur de Florida.

La funcionaria se refería así al programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, conocido como “parole humanitario”, y que ha sido objeto de demandas judiciales de estados de mayoría conservadora.

Valls recordó que en el último año fiscal, el Gobierno de Biden destinó 1.200 millones de dólares en asistencia humanitaria a los inmigrantes y refugiados; no obstante, recalcó que “un solo país no puede solucionar esto” y que es necesaria una acción coordinada entre países de salida, de tránsito y de llegada.

Agregó que trabajan con sus socios en el hemisferio occidental en la creación de programas de desarrollo y anticorrupción para atajar las causas de los desplazamientos de personas, que en los últimos años han alcanzado récords históricos.

Recién llegada desde Colombia, Valls destacó que ese país está haciendo “un gran trabajo en recibir a refugiados venezolanos”, tras albergar a unos tres millones de ciudadanos de esa nación vecina, y que Ecuador, igualmente, empieza a tomar pasos determinantes en esa dirección.

A su turno, el congresista mexicano Salomón Chertorivski manifestó que es necesario hacer un buen diagnóstico de las causas de la inmigración y desplazamiento de personas, las cuales pueden originarse por la violencia, pobreza, corrupción o el cambio climático, entre otras causas.

“Necesitamos repensar nuestra gobernanza global. Hay muchos problemas que tienen que ser pensados e implementados de manera global”, aseveró el político, quien entre 2011 y 2012 estuvo al frente de la Secretaría de Salud en su país.

El profesor de derecho de la Universidad de Miami (UM) Alejandro Portes dijo, por su parte, que el éxito de la integración de los refugiados depende de dos cosas: “la red social o el capital y la actitud general de las autoridades gubernamentales”.

Agregó que solo el año pasado el área metropolitana de Miami recibió a más de 100.000 personas, muchas de ellas atendidas por la red de iglesias locales.

La Cumbre Concordia Américas 2023 reúne desde hoy y hasta el viernes a políticos, empresarios, expertos y académicos para abordar “los desafíos más apremiantes que enfrenta el hemisferio occidental”.

Participan en este foro internacional, entre otros, Iván Duque, Laura Chinchilla y Jorge Quiroga, expresidentes de Colombia, Costa Rica y Bolivia, respectivamente.