Gobierno de EEUU considera permitir apuestas sobre resultados electorales

Washington, (EFE).- La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) considera una propuesta que permitiría hacer apuestas de hasta 25.000 dólares sobre qué partido ganará la mayoría en el Congreso tras las elecciones de noviembre.

La agencia gubernamental, conocida por su sigla en inglés CFTC, indicó que el plazo para la presentación de comentarios del público vencerá el 25 de octubre, y se espera que la entidad anuncie su decisión el 28 de octubre.

Esto es menos de dos semanas antes de los comicios del 8 de noviembre para la renovación de los 435 escaños en la Cámara de Representantes y un tercio de los curules en el Senado.

En julio pasado la firma KalshiEX LLC presentó a la CFTC una propuesta detallada indicando que por casi una década han existido apuestas no reguladas sobre el control político del Congreso, y que el propósito de la compañía es “traer tales contratos a un mercado plenamente regulado”.

Kalshi ya ofrece los llamados “contratos sobre eventos”, que permiten que la gente apueste sobre casi cualquier cosa, desde el índice de aprobación a la gestión del presidente Joe Biden hasta cuándo ocurrirá la próxima arremetida de la pandemia.

La revista Bloomberg indicó que “quienes apoyan esta idea opinan que esta industria naciente puede ofrecer datos que son más acertados que las encuestas de opinión”.

Recientemente la CFTC revocó el permiso con el cual operaba PredictIt, otro casino político administrado por la Universidad Victoria en Wellington (Nueva Zelanda) y la firma estadounidense Aristotle Inc. de datos políticos.

PredictIt tenía un límite de hasta 850 dólares para sus apuestas sobre acontecimientos políticos.

Kalshi, que se ha mantenido hasta ahora apartada del casino electoral, enfocándose en asuntos como las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés o si un huracán devastará Miami o afectará a Nueva York, podría atraer otra categoría de apostadores con su oferta de aceptar “contratos” por hasta 25.000 dólares.

Kalshi, una firma con sede en Nueva York, es el primer mercado financiero regulado federalmente que permite que sus usuarios hagan apuestas directamente sobre las probabilidades de un acontecimiento particular.