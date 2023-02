Gobierno de Nuevo León contradice a López Obrador sobre Tesla y uso del agua

Monterrey (México), (EFE).- El secretario de Economía del Gobierno del estado mexicano de Nuevo León (norte), Iván Rivas Rodríguez, sostuvo este lunes que el tema del agua no afectará a las inversiones que lleguen al estado, esto ante la potencial llegada de una planta de Tesla cuestionada este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Claro que hay agua para Nuevo León, hay mucha agua!”, dijo el funcionario estatal a medios tras un acto.

“Se está trabajando en acciones para que pueda haber suficiente agua, para que todos tengamos”, añadió.

Precisó que se está trabajando en pozos someros y profundos y en la aplicación de la modulación de presiones, y se está construyendo una presa, esto para garantizar la entrega de agua y que el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey no sufran una crisis hídrica como sucedió en 2022.

La reacción vino luego de que López Obrador cuestionara este lunes que la producción de vehículos eléctricos de la firma propiedad del magnate Elon Musk se desarrolle en Nuevo León ya que dijo que el estado padece la falta de agua.

“Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tienen problemas por falta de agua es Nuevo León”, aseveró el mandatario.

La semana pasada el gobernador de Nuevo León, el opositor Samuel García, afirmó que en los próximos días Tesla anunciaría su llegada al estado, fronterizo con Texas, Estados Unidos, y polo industrial del país.

“El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional”, sentenció.

Explicó que, por ahora, la otra opción para instalar la planta de Tesla es en el estado de Hidalgo en la zona cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que él inauguró el año pasado y que su Gobierno ha intentado consolidar, mientras que otra propuesta sería el sureste del país, región prioritaria para su Administración.

Por su parte, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León -al que pertenece el gobernador-, Eduardo Gaona aseguró que existen muchas variables que considerar y no solamente el tema del agua para la instalación de la empresa.

“No solamente es el tema del agua, hay muchas condiciones que en un ecosistema económico debe de tomarse en cuenta para que una empresa decida o no invertir”, indicó.

Además, aseguró que Nuevo León “tiene el agua necesaria para hacer frente a este proyecto y además cuenta con la mano de obra calificada y la situación geográfica en la cual nos encontramos”.

Añadió que esas situaciones son las que se deben de privilegiar y por eso Nuevo León es un imán atractivo para la armadora de Elon Musk y otras empresas que buscan instalarse en la entidad.

En tanto, el coordinador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, dijo que desconoce la capacidad de agua que se requiere para una planta como la de Tesla.

“Desconozco la capacidad de agua que se requiere para traer este tipo de armadoras y también desconozco por qué el presidente López Obrador abiertamente dice que en Nuevo León no hay agua, cuando hace unos días el gobernador dijo que no iba a tener ningún problema para traer a Tesla a Nuevo León”, subrayó.

También comentó que la instalación de Tesla podría “tratarse de una fantasía” del gobernador de Nuevo León.