Gobierno Trump presenta moción para frenar demandas ambientales contra Alligator Alcatraz

Miami (EE.UU.), (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos presentó una acción legal para frenar una demanda de dos grupos ambientalistas que buscan suspender las obras del centro de detención de migrantes ‘Alcatraz caimán’, en la reserva natural de los Everglades, en Florida, a la que ya comenzaron a ser trasladados extranjeros para su deportación.

El Departamento de Justicia informó de que presentó una moción ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida para evitar retrasos en la construcción de ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en medio de un hábitat de caimanes, pitones y otras especies de fauna y flora protegidas.

Detalló en un comunicado que su División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD, en inglés) presentó el escrito para oponerse a la solicitud de suspensión de obras que hicieron dos organizaciones demandantes.

La idea, subrayó, es evitar “retrasos innecesarios” en la obra.

El caso responde a una demanda presentada el pasado 27 de junio por las organizaciones Friends of the Everglades Inc. y Center for Biological Diversity, que buscan detener la construcción y operación del centro de detención temporal en los humedales de los Everglades.

Según la demanda, el gobierno no realizó el análisis de impacto ambiental requerido por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, en inglés).

Los demandantes solicitaron una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para frenar el proyecto, pero en respuesta, el Departamento de Justicia presentó este jueves su oposición formal.

El gobierno argumenta que no existe una acción final de una agencia federal que active la revisión bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de un proyecto estatal, el cual fue impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Agrega que la APA no se aplica a decisiones de agencias estatales y que las demandas vinculadas a un posible financiamiento federal son prematuras. También señala que los demandantes no demostraron daño irreparable.

El Departamento de Justicia informó que el caso está siendo llevado por abogados de la Sección de Recursos Naturales de la ENRD.

“Estamos orgullosos de proteger ‘Alligator Alcatraz’ de planes legales infundados y con motivaciones políticas”, dijo la fiscal General de EE.UU., Pamela Bondi, en el comunicado.

Adam Gustafson, fiscal general adjunto interino de la ENRD, señaló que retrasar la construcción “pondría en peligro esfuerzos críticos de aplicación de la ley migratoria y pondría en riesgo a los detenidos en instalaciones superpobladas”.

Con esta acción, el gobierno busca garantizar la continuidad del proyecto, que forma parte de las prioridades de política migratoria de la Administración Trump.