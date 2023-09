Goodell dice que la ciencia definirá si es mejor el césped natural o artificial en la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó que la liga se guiará por lo que determinen los expertos para definir si es mejor el césped natural o artificial para reducir el número de lesiones.

“Tomar decisiones no será porque vea una lesión que no nos guste. Queremos que nuestros expertos nos informen, queremos seguir a la ciencia y decidir desde ese punto de vista para disminuir las lesiones”, dijo Goodell.

El lunes pasado, en el último juego de la semana uno de la temporada 2023 entre Jets y Bills el ‘quarterback’ Aaron Rodgers, una de las máximas estrellas de la liga, se rompió el talón de Aquiles en una jugada en la que su tobillo quedó atascado sobre el césped artificial del MetLife Stadium, casa de los Jets.

La lesión dejó a Rodgers fuera el resto de la campaña, situación que provocó que este miércoles más temprano Lloyd Howell, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), pidiera a la NFL que sólo se use césped natural en los estadios de la liga.

“Hay que cambiar todos los campos a césped natural de alta calidad. Sabemos que este cambio requiere inversión, pero existe un costo mayor si seguimos perdiendo a nuestros mejores jugadores por lesiones innecesarias. Es la decisión más fácil que puede tomar la NFL”, solicitó Howell.

Según el director de la NFLPA, los jugadores han solicitado desde hace tiempo que se eliminen las superficies con grama artificial, algo con lo que Goodell no está del todo de acuerdo.

“Hay algunos jugadores a los que les gusta más jugar en un campo de césped artificial porque es más rápido, así que hay opiniones encontradas”, subrayó el comisionado de la NFL.

A pesar de lo dicho por Goodell hay jugadores que han expresado su deseo de jugar sobre césped natural.

Tyler Conklin, ala cerrada de los Jets, y compañero de Aaron Rodgers, así lo dijo al final del entrenamiento de su equipo en Nueva York este miércoles.

“Prefiero jugar sobre césped natural. El artificial es duro para las articulaciones, para las rodillas, y pasan situaciones como la que sufrió Rodgers, me gustaría pensar que en césped natural quizá su pie no hubiera quedado atrapado como pasó”, señaló Conklin.

El ‘coach’ de los Jets, Robert Saleh, también reconoció que sus jugadores prefieren el pasto natural.

“Sé que los jugadores prefieren la superficie natural, es algo para tomar en cuenta porque se ha invertido mucho en estos jóvenes”, dijo Saleh.