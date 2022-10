Gooding Jr. resuelve sin cárcel caso por tocamientos al declararse culpable

Nueva York, (EFE).- El actor Cuba Gooding Jr. resolvió este jueves sin cárcel ni repercusiones penales el caso en el que estaba acusado de tocamientos a mujeres tras declararse culpable el pasado abril en un acuerdo con los fiscales, según informaron medios locales.

Gooding Jr., de 54 años y ganador de un Oscar, fue imputado en Nueva York en 2019 por tocar y besar a la fuerza a tres mujeres en distintos establecimientos nocturnos de la ciudad en un caso que comenzó con un cargo de abuso sexual pero cuya gravedad se ha ido rebajando.

En abril, tras un acuerdo con la Fiscalía de Manhattan, se declaró culpable de un cargo de tocamientos indebidos para evitar ir a juicio y a condición de someterse a seis meses de tratamiento contra el abuso del alcohol y mantenerse alejado de cualquier problema.

Según el diario The New York Post, el historial delictivo del actor quedó hoy limpio porque ha cumplido esas condiciones y, además, su declaración de culpabilidad sobre tocamientos indebidos ha sido modificada para referirse a un cargo de acoso en segundo grado, de menor gravedad.

En este caso penal que se ha alargado tres años, Gooding Jr. llegó a arriesgarse a un máximo de un año de cárcel ligado a un cargo de abuso sexual y a un juicio en el que se preveía que declarasen como testigos dos mujeres que habían sufrido tocamientos por su parte.

El actor, que tiene pendientes otros litigios similares por la vía civil en un tribunal federal de Nueva York y en la Corte Suprema del estado, ha sido acusado de comportamientos sexuales inadecuados por decenas de mujeres desde que en 2019 nació el movimiento Me Too.