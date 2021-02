Google volverá a aceptar anuncios políticos el país a partir de esta semana

San Francisco, (EFE News).- El gigante de internet Google anunció este lunes que volverá a aceptar la publicación de anuncios con carácter político en el país a partir del miércoles, poniendo así fin al veto que mantenía desde el asalto al Capitolio el pasado mes de enero.

En un comunicado, la firma de Mountain View (California) indicó que el 24 de enero cambiará su norma sobre “eventos delicados” y volverá a permitir a los anunciantes mandar mensajes políticos, aunque mantendrá una vigilancia “rigurosa” sobre las informaciones que se pueda demostrar que sean falsas, y que están prohibidas.

El veto a los anuncios políticos se instauró el 13 de enero, una semana después de que miles de simpatizantes del expresidente Donald Trump, algunos de ellos con armas de fuego, irrumpiesen en el Capitolio de EE.UU. para protestar contra los resultados de las elecciones -alegando sin pruebas que hubo fraude-, en que las que el republicano perdió frente al demócrata Joe Biden.

Anteriormente, Google había prohibido en su buscador y en el portal de vídeos YouTube (de su propiedad) los anuncios políticos tras la celebración de los comicios presidenciales en EE.UU. el 3 de noviembre, coincidiendo con el tenso período de escrutinio de los sufragios, que este año se alargó por varias semanas.

En esa ocasión, la prohibición no se levantó hasta el 10 de diciembre, un mes y una semana después de las elecciones.

Tanto en ese caso como en el actual, la lógica de Google para implementar estos vetos es que no se usen los anuncios políticos para propagar información falsa o para contribuir a aumentar la crispación social ya muy agudizada en EE.UU. en momentos que se consideran especialmente delicados.

El otro gran receptor de publicidad política en internet, Facebook, mantiene la prohibición de publicar este tipo de anuncios desde el día de los comicios y todavía no ha anunciado planes para volver a permitirlos. Solo hizo una excepción temporal para la celebración de las elecciones especiales al Senado en el estado de Georgia a principios de enero.

