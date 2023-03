Gracias a la impresionante demanda, RBD anuncia nuevos shows en Brasil

Gracias a la alta demanda que presentaron los conciertos que se anunciaron en Brasil—los cuales resultaron en filas virtuales de más de 600 mil personas esperando la oportunidad de asegurar la entrada a uno de estos conciertos históricos—RBD ahora anuncian cuatro conciertos adicionales en Brasil. El grupo aumenta tres presentaciones en São Paulo, dos en el Estadio Do Marumbi y uno en el Allianz Parque, mientras que tendrán una presentación más en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Con estos nuevos compromisos, se aumentan más de 250 mil boletos para que los fans brasileños tengan una nueva oportunidad de ver a este legendario grupo.



Venta general: Miércoles 29 de Marzo @ 8:00 AM hora local en línea. Boletos en taquillas oficiales a partir de las 10:00 AM hora local.



RBD, uno de los grupos pop más grande de la historia, ha roto todos los récords concebibles a la fecha gracias a la venta de boletos para su gira #SoyRebeldeTour, agotando todas las entradas de más de 30 conciertos—y contando—apenas a unas horas de su venta al público. La gira producida por T6H ha logrado ventas que exceden los 800 mil boletos, lo cual ha propiciado que se abran más fechas para muchos de los destinos de este tour para satisfacer la desbordante demanda.



Luego de 15 años lejos de los reflectores, RBD han vuelto para tomar de nuevo su lugar en lo más alto del firmamento del pop mundial. Lo que muchos pensaron que sería una gira donde lo único que se presenciaría sería la nostalgia, ahora es un recordatorio de la fuerza vital que RBD sigue siendo en la cultura y música mundial, teniendo el regreso más fuerte de cualquier artista para romper todos los récords y sobrepasando a cualquier artista internacional de gran estatus. No hay precedente para una gira latina con tal demanda, lo que sin duda posicionará a RBD como uno de los más grandes actos en vivo de la década. El anuncio del #SoyRebeldeTour ha registrado 5.2 millones de suscriptores a la página soyrebelde.world y el anuncio de la gira generó 1.6 mil millones de impresiones en línea en tan solo dos días.