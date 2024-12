Gran desfile de Navidad

McAllen,Tx.- De nuevo los residentes de McAllen y el Valle de Texas le dieron la bienvenida a la Navidad con el ya tradicional Desfile Navideño que, como todos los años anteriores, llegó con sus espectaculares carros alegóricos y coloridos globos de helio, llenando de alegría e ilusión a chicos y grandes.

El desfile navideño de McAllen 2024, presentado por H-E-B y patrocinado por Bert Ogden Auto Group desde el McAllen Veterans Memorial Stadium, dio inicio con la solemne participación de la Guardia de Honor del Departamento de bomberos de McAllen; posteriormente el mariachi más joven, Mateo López, interpretó el Himno de Estados Unidos, siendo nombrado Gran Mariscal Honorario del desfile. El Gran Mariscal de este año fue Ronald McDonald de McDonald’s.

Funcionarios de la ciudad de McAllen saludaron a los asistentes, entre ellos, el alcalde Javier Villalobos y esposa; Omar Quintanilla, mayor pro tem de la ciudad de McAllen; el comisionado del Distrito número 1, Tony Aguirre; el del Distrito 4, Rodolfo “Rudy” Castillo, que llegó en un carro alegórico impulsado por la magia de la música, acompañado de su familia, así como el del Distrito número 5, Victor “Seby” Haddad y familia.

Las estrellas internacionales de fútbol, Vicente Matías Vuoso y Francisco Torres “El Gringo”, fueron parte de la “Noche Mágica”.

Otras celebridades que asistieron a la presentación del evento de este año incluyó a los campeones del Super Bowl de los Dallas Cowboys y Pro Bowlers Russell Maryland y Erik Williams, que se unieron a las leyendas de los Dallas Cowboys Tony Hill y Tony Tolbert y al jugador actual y favorito de los fanáticos, DeMarcus Lawrence, además de las porristas de los Dallas Cowboys y Rowdy, la mascota del equipo.

Los famosos presentadores Mario López y Linda Tovar, hicieron su aparición nuevamente para la retransmisión en inglés del desfile y la estrella internacional Julián Gil para la retransmisión en español.

La diversión decembrina dio inicio desde el jueves con “Navidad en el Parque”, el carnaval de juegos mecánicos, comida, vendedores, artesanías, conciertos y entretenimiento para toda la familia en el Parque Municipal de la ciudad de McAllen.

Las bandas del viernes por la noche fueron Gatos Locos, Texas Storm Band, Grupo Retoño y Grupo Inevitable. El sábado, las actividades iniciaron al mediodía con la presentación de las bandas Eros and the Drifters, The Brody Rivers Band, Vinyl Spin y Southern Ashes. Luego del desfile, la diversión continuó con los conciertos de los Ybarra Boyz y Pedro García El Gran Mariachi. Asimismo, a lo largo del día se presentaron grupos de baile y actuaciones de la comunidad, así como juegos y otras actividades.